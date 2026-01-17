Исчезает под водой и появляется: что известно о самом известном мосте, который соединяет две страны (видео)

Мост Эресунн, который соединяет между собой Данию и Швецию, стал символом единства Европы. Кроме того, ему удалось вдохновить сценаристов на создание суперхитового криминального сериала.

В Дании этот мост называют Øresund, а на шведской стороне — Öresund, которые произносятся примерно одинаково. Однако похожее название скрывает необычную особенность переправы между странами, пишет The Mirror.

Оказывается, что вся конструкция начинается как обычный мост, но впоследствии "ныряет" в океан, превращаясь в тоннель-трубу. Из-за этого складывается впечатление, будто он просто исчезает под водой.

Именно таким его задумали создатели после ввода в эксплуатацию в 2000 году, тем самым соединив два крупных города — Копенгаген и Мальме. Этот впечатляющий железнодорожно-автомобильный мост является вторым по длине в Европе протяженность в 16 км.

По данным Института гражданских инженеров (ICE), культовая переправа состоит из 8-километрового моста, 4-километрового подводного тоннеля-трубы, который одновременно служит искусственным рифом для морских организмов, а также 4 километра искусственного острова Пеберхольм.

Остров оставили практически нетронутым, чтобы природа могла развиваться без вмешательства человека. Именно он является уникальным узлом, где мост переходит в тоннель, а среднесуточный пассажиропоток здесь составляет около 70 тысяч человек.

Переправа вдохновила авторов на создание культового криминального сериала

Строительство длилось пять лет и стоило почти 251 млрд гривен в пересчете на современные средства. Проектанты решили использовать тоннель вместо сплошного моста из-за опасений, что высокая конструкция могла бы мешать радиосигналам из расположенного неподалеку аэропорта Копенгагена.

Более четверти века после открытия Эресунн считают безоговорочным успехом. Он существенно улучшил экономические перспективы Дании и Швеции и способствовал формированию торгово-экономического региона с населением около 4,2 млн человек, известного в мире как Эресуннский регион.

Этот мост также увековечен в массовой культуре, став ключевой локацией шведско-датского криминального сериала "Мост" (The Bridge). Первый сезон, вышедший в 2011 году, начинается с обнаружения тела на мосту на границе между странами, что и запускает события.

