Зникає під водою та з'являється: що відомо про найвідоміший міст, який з'єднує дві країни (відео)
Міст Ересунн, який з'єднує між собою Данію та Швецію, став символом єдності Європи. Крім того, йому вдалося надихнути сценаристів на створення суперхітового кримінального серіалу.
В Данії цей міст називають Øresund, а на шведській стороні — Öresund, які вимовляються приблизно однаково. Однак схожа назва приховує незвичну особливість переправи між країнами, пише The Mirror.
Виявляється, що вся конструкція починається як звичайний міст, але згодом "пірнає" в океан, перетворюючись на тунель-трубу. Через це складається враження, ніби він просто зникає під водою.
Саме таким його задумали творці після введення в експлуатацію у 2000 році, тим самим з'єднавши два великих міста — Копенгаген і Мальме. Цей вражаючий залізнично-автомобільний міст є другим за довжиною в Європі протяжність в 16 км.
За даними Інституту цивільних інженерів (ICE), культова переправа складається з 8-кілометрового мосту, 4-кілометрового підводного тунелю-труби, який водночас слугує штучним рифом для морських організмів, а також 4 кілометри штучного острова Пеберхольм.
Острів залишили практично недоторканим, щоб природа могла розвиватися без втручання людини. Саме він є унікальним вузлом, де міст переходить у тунель, а середньодобовий пасажиропотік тут становить близько 70 тисяч людей.
Будівництво тривало п'ять років і коштувало майже 251 млрд гривень у перерахунку на сучасні кошти. Проєктанти вирішили використати тунель замість суцільного мосту через побоювання, що висока конструкція могла б заважати радіосигналам із розташованого неподалік аеропорту Копенгагена.
Понад чверть століття після відкриття Ересунн вважають беззаперечним успіхом. Він суттєво покращив економічні перспективи Данії та Швеції й сприяв формуванню торгівельно-економічного регіону з населенням близько 4,2 млн людей, відомого у світі як Ересуннський регіон.
Цей міст також увічнений у масовій культурі, ставши ключовою локацією шведсько-данського кримінального серіалу "Міст" (The Bridge). Перший сезон, що вийшов у 2011 році, починається з виявлення тіла на мосту на кордоні між країнами, що і запускає події.
