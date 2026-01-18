Специально делают тупые диалоги: Мэтт Дэймон рассказал, как Netflix потакает зрителям

Стриминговый сервис Netflix специально заказывает для актеров в своих фильмах примитивные диалоги. Зритель, считают в компании, больше не смотрит кино как таковое, а только сидит в социальных сетях на его фоне.

Заказывая фильм, стриминг Netflix просит сценаристов несколько раз повторять в диалогах суть разговора. Об этом в подкасте Джо Рогану рассказал американский актер Мэтт Деймон.

Он отметил, что зритель, который вместе с фильмом одновременно смотрит TikTok, все равно должен понимать, что происходит на экране. Поэтому диалоги героев могут выглядеть тупыми.

Кроме того, что изменился подход к просмотру телевидения, ломается и устойчивая структура фильмов. Самую эффектную, то есть самую дорогую сцену кино, которую обычно берегли "на десерт", теперь требуют вставлять в первые пять минут. Иначе зритель, считают боссы стриминга, не досидит до титров и просто выключит ленту.

В дополнение зрители начали смотреть фильмы если не на смартфонах, то на ноутбуках. И поэтому режиссеры больше не беспокоятся о глубине или яркости кадра, ведь при разрешении гаджетов делать величественную картинку уже просто нет смысла.

В итоге, отметил голливудский актер, Netflix сознательно делает кино проще и громче, которое служит лишь фоновым шумом.

