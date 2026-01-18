Спеціально роблять тупі діалоги: Метт Деймон розповів, як Netflix потурає глядачам

Стрімінговий сервіс Netflix спеціально замовляє для акторів у своїх фільмах примітивні діалоги. Глядач, вважають у компанії, більше не дивиться кіно як таке, а лише сидить у соціальних мережах на його фоні.

Замовляючи фільм, стрімінг Netflix просить сценаристів декілька разів повторювати у діалогах суть розмови. Про це у подкасті Джо Рогану розповів американський актор Метт Деймон.

Він зазначив, що глядач, який разом із фільмом одночасно дивиться TikTok, все одно повинен розуміти, що відбувається на екрані. Тому діалоги героїв можуть виглядати тупими.

Окрім того, що змінився підхід до перегляду телебачення, ламається й стала структура фільмів. Найефектнішу, тобто найдорожчу сцену кіно, яку зазвичай берегли "на десерт", тепер вимагають вставляти в перші п'ять хвилин. Інакше глядач, вважають боси стримінгу, не досидить до титрів і просто вимкне стрічку.

На додачу глядачі почали дивиться фільми якщо не на смартфонах, то на ноутбуках. І тому режисери більше не турбуються щодо глибини чи яскравості кадру, адже при роздільній здатності гаджетів робити величну картинку вже просто немає сенсу.

У підсумку, наголосив голлівудський актор, Netflix свідомо робить кіно простішим та гучнішим, яке слугує лише фоновим шумом.

