Неожиданный участник движения: обезьяна на скоростной автостраде устроила курьезное ДТП (видео)

На Тайване в районе скоростной дороги Ишань в городе Суао произошла курьезная авария, к которой была причастна группа диких местных обезьян. В результате ДТП пострадала местная 56-летняя женщина, которая ехала на скутере.

На камерах заметно, что дикая обезьяна выбежала на автомагистраль и спровоцировала ДТП, в результате которого пострадала местная женщина. Об этом сообщает Need to Know.

Инцидент произошел еще 14 января, а местные очевидцы сообщили, что на этом участке дороги заметили стаю диких обезьян. Одно из животных внезапно выбежало из леса прямо на проезжую часть и на полном ходу врезалось в скутер.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии: обезьяна выскочила с опушки леса, пересекла автомагистраль и врезалась в транспортное средство, в результате чего водитель упала на асфальт. После этого по меньшей мере еще четыре обезьяны перебежали дорогу и скрылись в лесу по другую сторону трассы.

Відео дня

На место быстро прибыли полицейские и оказали помощь потерпевшей, которую идентифицировали как госпожу С.Чанг. Правоохранители провели тест на алкоголь, но он подтвердил, что женщина не находилась за рулем в состоянии опьянения.

Госпожу Чанг доставили в госпиталь ветеранов в городе Суао, где ей оказали помощь из-за порезов и ссадин. Полиция напомнила, что участок дороги Ишань проходит через горную местность, где часто встречаются дикие животные, а потому просят водителей быть внимательными во время движения.

Ранее Фокус рассказывал о том, как звезда бокса попал в масштабную аварию. Бывший чемпион по боксу получил травмы, когда его Lexus Jeep врезался в стоящий грузовик.

Впоследствии стало известно, как известная украинская блогерша попала в ДТП. Анна Друк рассказала, что именно произошло и подчеркнула, что она не виновата.