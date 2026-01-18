Несподіваний учасник руху: мавпа на швидкісній автостраді влаштувала курйозне ДТП (відео)

На Тайвані у районі швидкісної дороги Ішань у місті Суао сталася курйозна аварія, до якої була причетна група диких місцевих мавп. У результаті ДТП постраждала місцева 56-річна жінка, яка їхала на скутері.

На камерах помітно, що дика мавпа вибігла на автомагістраль і спричинила ДТП, унаслідок якого постраждала місцева жінка. Про це повідомляє Need to Know.

Інцидент стався ще 14 січня, а місцеві очевидці повідомили, що на цій ділянці дороги помітили зграю диких мавп. Одна з тварин раптово вибігла з лісу просто на проїжджу частину й на повному ходу врізалася у скутер.

Камери відеоспостереження зафіксували момент аварії: мавпа вискочила з узлісся, перетнула автомагістраль і врізалася у транспортний засіб, унаслідок чого водійка впала на асфальт. Після цього щонайменше ще чотири мавпи перебігли дорогу та зникли в лісі по інший бік траси.

Відео дня

На місце швидко прибули поліцейські та надали допомогу потерпілій, яку ідентифікували як пані С.Чанг. Правоохоронці провели тест на алкоголь, але він підтвердив, що жінка не перебувала за кермом у стані сп’яніння.

Пані Чанг доставили до госпіталю ветеранів в місті Суао, де їй надали допомогу через порізи та садна. Поліція нагадала, що ділянка дороги Ішань проходить через гірську місцевість, де часто трапляються дикі тварини, а тому просять водіїв бути уважними під час руху.

