"Мы сошли с ума": пара из Британии превратила заброшенный автосалон в дом мечты (фото)

Британские супруги из Дербишира решились на нестандартный шаг — вместо привычного дома они купили заброшенный автомобильный гараж в промышленной зоне и превратили его в полноценное жилье для семьи. Решение, которое сперва вызвало волну критики и насмешек, в итоге позволило им сэкономить сотни тысяч долларов и обустроить дом своей мечты.

Как говорится в материале британского таблоида The Sun, Ниам Куп и ее муж Брэндон приобрели бывший дилерский центр Land Rover, который более десяти лет стоял заброшенным и нуждался в капитальном ремонте. Объект расположен в промышленной зоне Дербишира, поэтому для большинства покупателей он не казался пригодным для жизни, однако пара решила воспользоваться его потенциалом.

Супруги осмотрели здание в тот же день, когда Ниам узнала, что беременна. Они приобрели недвижимость за примерно 412,5 тысячи долларов. По словам Ниам, на первый взгляд помещение выглядело холодным и неприветливым, однако Брэндон сразу увидел возможности для обустройства жилого пространства.

Кроме того, из-за коммерческого статуса здания оформление ипотеки и покупки затянулось на несколько месяцев, а продажа предыдущего дома несколько раз срывалась. В результате семья временно жила у родителей Ниам вместе с новорожденным ребенком и двумя собаками.

И все же ремонт дома начался еще до официального перехода права собственности. В конце концов, во время реконструкции верхний этаж полностью перестроили и создали пятикомнатную квартиру площадью более 1 500 квадратных футов. Здесь появились ванная комната с сауной, скрытая игровая комната для ребенка, кухня, гостиная и несколько жилых зон.

Ниам отмечает, что, несмотря на расположение в промышленной зоне, шума практически нет, и она чувствует себя в этом районе достаточно безопасно. Некоторые родственники и пользователи соцсетей поначалу относились скептически к их выбору, однако пара осталась довольна домом и считает его пригодным для жизни и работы.

"Многие люди в интернете говорят: "Я бы не хотела жить в промышленной зоне", и я это полностью понимаю, но нам это подходит, поскольку работа моего мужа переехала сюда", — заявила женщина.

По подсчетам супругов, на ремонт уже потрачено около 112,5 тысяч долларов, а общие расходы планируют удержать в пределах 250 тысяч долларов. Для сравнения, пятикомнатные дома в этом районе обычно стоят от 812,5 тысяч до нескольких миллионов долларов, поэтому экономия семьи составляет не менее 287,5 тысяч долларов.

Помимо жилищных планов, супруги собираются перенести на территорию дома бизнес Брендона по переоборудованию кемперов. Как пишет The Sun, это позволит им совместить работу и проживание под одной крышей, а также упростит повседневную жизнь семьи. Дополнительно они планируют завершить обустройство зимнего сада и заднего двора, чтобы получить дополнительное пространство для отдыха и досуга.

