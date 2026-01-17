Семья купила старинный дом и случайно нашла в нем "секретный" этаж (видео)

Супружеская пара из США, купившая три года назад дом 1920-х годов постройки, даже не подозревала, что вместе с ключами от нового жилья получит неожиданный сюрприз, спрятанный внутри стен.

Кэрол Тимер, ее муж Трейси и их маленькие дети рассказали, что тайна раскрылась вскоре после их переезда. Семья обратила внимание на странное ощущение пустоты за одной из гипсокартонных стен и решила проверить, что скрывается внутри. Об этом они рассказали в одном из своих видео в TikTok.

В ролике показано, как Трейси без особого усилия проделывает отверстие в стене и заглядывает внутрь. За гипсокартоном была лестница, ведущая на просторный чердак на третьем этаже, о существовании которого семья раньше даже не подозревала.

Помещение оказалось куда более впечатляющим, чем ожидалось. По словам Кэрол, снаружи дома было очевидно, что наверху есть чердак, но вход в него оказался полностью замурован.

Видео быстро стало вирусным и набрало более 4,2 миллиона просмотров. После этого Кэрол начала публиковать продолжение истории, показывая детали находки. Включив свет, американка заметила старинную люстру, а также была приятно удивлена, что не обнаружила никаких следов животных или насекомых. Более того, в помещении уже было проведено электричество.

Помещение оказалось куда более впечатляющим, чем ожидалось Фото: TikTok

Семья призналась, что финансовые трудности не позволяют начать полноценный ремонт. Тем не менее супруги уже решили, что в будущем чердак может стать игровой комнатой и зоной отдыха для детей.

После неожиданной популярности супруги начали рассчитывать на поддержку аудитории. Кэрол рассказала, что они надеются собрать средства через фонд поддержки авторов в TikTok, чтобы начать свой проект.

Реакция соцсетей

История вызвала бурное обсуждение в комментариях. Одни пользователи недоумевали, зачем прежний владелец вообще закрыл вход. Другие писали, что из чердака могла бы получиться шикарная спальня. Некоторые шутили, что стоимость дома только что выросла на сотни тысяч долларов. Были и те, кто советовал оставить все как есть, напоминая, что такие чердаки часто играют важную роль в теплоизоляции дома.

В комментариях писали:

"Вопрос в том, почему его закрыли?";

"Похоже, стоимость дома только что выросла на сто тысяч долларов";

"Пожалуйста, скажите мне, что вы включили этот свет, а не он горел все это время";

"Теперь, когда чердак открыт, если ваши шкафы начнут открываться и закрываться сами по себе, вы знаете почему".

Сама Кэрол признается, что до сих пор не может понять, почему доступ на третий этаж когда-то решили полностью перекрыть.

