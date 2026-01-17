Сім'я купила старовинний будинок і випадково знайшла в ньому "секретний" поверх (відео)

Подружня пара зі США, яка купила три роки тому будинок 1920-х років побудови, навіть не підозрювала, що разом із ключами від нового житла отримає сюрприз, захований усередині стін.

Керол Тімер, її чоловік Трейсі та їхні маленькі діти розповіли, що таємниця розкрилася незабаром після їхнього переїзду. Сім'я звернула увагу на дивне відчуття порожнечі за однією з гіпсокартонних стін і вирішила перевірити, що ховається всередині. Про це вони розповіли в одному зі своїх відео в TikTok.

У ролику показано, як Трейсі без особливих зусиль проробляє отвір у стіні та заглядає всередину. За гіпсокартоном були сходи, що вели на просторе горище на третьому поверсі, про існування якого сім'я раніше навіть не підозрювала.

Приміщення виявилося куди більш вражаючим, ніж очікувалося. За словами Керол, зовні будинку було очевидно, що нагорі є горище, але вхід до нього виявився повністю замурованим.

Відео швидко стало вірусним і набрало понад 4,2 мільйона переглядів. Після цього Керол почала публікувати продовження історії, показуючи деталі знахідки. Увімкнувши світло, американка помітила старовинну люстру, а також була приємно здивована, що не виявила жодних слідів тварин або комах. Ба більше, у приміщенні вже було проведено електрику.

Приміщення виявилося куди більш вражаючим, ніж очікувалося Фото: TikTok

Сім'я зізналася, що фінансові труднощі не дають змоги розпочати повноцінний ремонт. Проте подружжя вже вирішило, що в майбутньому горище може стати ігровою кімнатою і зоною відпочинку для дітей.

Після несподіваної популярності подружжя почало розраховувати на підтримку аудиторії. Керол розповіла, що вони сподіваються зібрати кошти через фонд підтримки авторів у TikTok, щоб розпочати свій проєкт.

Реакція соцмереж

Історія викликала бурхливе обговорення в коментарях. Одні користувачі дивувалися, навіщо колишній власник взагалі закрив вхід. Інші писали, що з горища могла б вийти шикарна спальня. Деякі жартували, що вартість будинку щойно зросла на сотні тисяч доларів. Були й ті, хто радив залишити все як є, нагадуючи, що такі горища часто відіграють важливу роль у теплоізоляції будинку.

У коментарях писали:

"Питання в тому, чому його закрили?";

"Схоже, вартість будинку щойно зросла на сто тисяч доларів";

"Будь ласка, скажіть мені, що ви увімкнули це світло, а не воно горіло весь цей час";

"Тепер, коли горище відчинене, якщо ваші шафи почнуть відчинятися і зачинятися самі по собі, ви знаєте чому".

Сама Керол зізнається, що досі не може зрозуміти, чому доступ на третій поверх колись вирішили повністю перекрити.

