"Ми збожеволіли": пара з Британії перетворила занедбаний автосалон на будинок мрії (фото)

Британське подружжя з Дербіширу наважилося на нестандартний крок — замість звичного будинку вони купили занедбаний автомобільний гараж у промисловій зоні та перетворили його на повноцінне житло для сім’ї. Рішення, яке спершу викликало хвилю критики та насмішок, у підсумку дозволило їм заощадити сотні тисяч доларів і облаштувати дім своєї мрії.

Як йдеться в матеріалі британського таблоїда The Sun, Ніам Куп та її чоловік Брендон придбали колишній дилерський центр Land Rover, який понад десять років стояв покинутим і потребував капітального ремонту. Об’єкт розташований у промисловій зоні Дербіширу, тому для більшості покупців він не здавався придатним для життя, проте пара вирішила скористатися його потенціалом.

Подружжя оглянуло будівлю того ж дня, коли Ніам дізналася, що вагітна. Вони придбали нерухомість за приблизно 412,5 тисячі доларів. За словами Ніам, на перший погляд приміщення виглядало холодним і непривітним, проте Брендон відразу побачив можливості для облаштування житлового простору.

Крім того, через комерційний статус будівлі оформлення іпотеки та купівлі затяглося на кілька місяців, а продаж попереднього будинку декілька разів зрився. У результаті сім’я тимчасово жила у батьків Ніам разом із новонародженою дитиною та двома собаками.

Та все ж ремонт будинку розпочався ще до офіційного переходу права власності. Зрештою, під час реконструкції верхній поверх повністю перебудували та створили п’ятикімнатну квартиру площею понад 1 500 квадратних футів. Тут з’явилися ванна кімната з сауною, прихована ігрова кімната для дитини, кухня, вітальня та кілька житлових зон.

Ніам відзначає, що, незважаючи на розташування в промисловій зоні, шуму практично немає, і вона почувається в цьому районі досить безпечно. Деякі родичі та користувачі соцмереж спочатку ставилися скептично до їхнього вибору, проте пара залишилася задоволена будинком і вважає його придатним для життя та роботи.

"Багато людей в інтернеті кажуть: "Я б не хотіла жити в промисловій зоні", і я це повністю розумію, але нам це підходить, оскільки робота мого чоловіка переїхала сюди", — заявила жінка.

За підрахунками подружжя, на ремонт вже витрачено близько 112,5 тисяч доларів , а загальні витрати планують утримати в межах 250 тисяч доларів. Для порівняння, п’ятикімнатні будинки у цьому районі зазвичай коштують від 812,5 тисяч до кількох мільйонів доларів, тому економія сім’ї складає щонайменше 287,5 тисяч доларів.

Крім житлових планів, подружжя збирається перенести на територію будинку бізнес Брендона з переобладнання кемперів. Як пише The Sun, це дозволить їм поєднати роботу та проживання під одним дахом, а також спростить повсякденне життя сім’ї. Додатково вони планують завершити облаштування зимового саду та заднього двору, щоб отримати додатковий простір для відпочинку та дозвілля.

