Следы другой эпохи: неожиданная находка пары во время ремонта старого дома (видео)

Супруги Аманда и Винни из США ремонтируют свой викторианский дом уже почти год, и за это время они обнаружили ряд странных и неожиданных находок, спрятанных внутри стен. В сети под сообщениями пары был восторг от веяния эпохи.

Пара рассказала, что первую находку обнаружила еще год назад, но даже спустя 12 месяцев они продолжают находить предметы. Об этом супруги рассказывают в своем TikTok.

Видео начинается с того, что Винни осматривает деревянные балки в одной из комнат и наталкивается на черно-белую фотографию. Рядом с ней лежал рецепт 1925 года, выписанный для получения лекарств в аптеке штата Нью-Джерси.

После этого Винни достал страницу нью-йоркской газеты с заголовком "Бандиты убиты", датированную 1931 годом. Среди других находок — загрязненная бутылочка масла для швейных машин и газонокосилок, игрушечный солдатик, а также рожок для обуви с надписью: Daniel J. Ahearn.

Відео дня

Впоследствии Винни нашел оранжевую катушку ниток, предположительно для швейной машины, деревянную прищепку для белья и открытку со словами соболезнования. В ней было написано: "С глубочайшими соболезнованиями. Эмма, Рик, Дженни и Ральф".

"Прошел год, а мы продолжаем находить вещи, оставленные бывшими жильцами в стенах дома в разных его частях во время ремонта. Если у вас есть возможность купить старый дом — сделайте это! Вы никогда не знаете, что там можете найти", — подытожила американка.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному ролику, юзеры интересовались необычными находками пары. Больше всего одобрения получили следующие реплики:

"А вы планируете вернуть что-то из этого обратно в стены?";

"Я бы поставил небольшую витрину и выставил все эти вещи где-то в доме. Это было бы невероятно — иметь такие кусочки истории собственного дома в качестве памяти";

"Настоящие сокровища! И только представьте, что бывшие владельцы даже не подозревали, что через 100 лет эти вещи так восхитят незнакомых людей";

"Было бы замечательно добавить обратно часть этих оригинальных вещей и, возможно, письмо с рассказом о ваших находках. Со временем можно добавлять и газетные вырезки уже из нашей эпохи".

Ранее Фокус рассказывал о том, как шкаф хранил тайну почти 80 лет. 37-летняя Дженнифер из США, которая занималась реставрацией антикварной мебели, обнаружила внутри старого шкафа неожиданную находку.

Впоследствии стало известно, что старый дом содержал тайную комнату. На участке оказалось настоящее бомбоубежище времен Холодной войны, о существовании которого не было ни слова в объявлении о продаже.