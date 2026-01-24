Старый шкаф хранил тайну почти 80 лет: девушка нашла реликвию времен Второй мировой

37-летняя Дженнифер из США, занимавшаяся реставрацией антикварной мебели, обнаружила внутри старого шкафа неожиданную находку. Женщина показала подлинную газетную вырезку времен Второй мировой войны. Вместо того чтобы продать предмет вместе с мебелью, она решила сохранить документ.

Американка, назвавшая только свое имя, вместе с матерью уже семь лет управляет семейным бизнесом по продаже и реставрации антикварной мебели Saved By Design. За это время им не раз приходилось находить внутри старых шкафов и комодов забытые вещи. О своей новой находке она рассказала в одном из видео в TikTok.

Как старые газеты оказывались внутри мебели

По словам Дженнифер, подобные находки во время реставрации уже не являются для нее редкостью. Старые газеты нередко обнаруживаются под столешницами, за панелями ящиков или внутри мебели, куда десятилетиями никто не заглядывал. Однако на этот раз находка оказалась особенной.

Во время работы над старинным шкафом Дженнифер наткнулась на газету из штата Огайо, датированную 10 декабря 1942 года. В ней сообщалось о призыве 18-летних юношей на военную службу на фоне разгара Второй мировой войны. Среди заголовков были новости о победах союзников, боях с Японией и решающих событиях в Африке и Новой Гвинее.

Відео дня

Историческая ценность случайных находок

Видео с находкой, опубликованное в TikTok в начале января, быстро стало вирусным и набрало сотни тысяч просмотров. В ролике Дженнифер призналась, что, несмотря на то что обычно продает восстановленную мебель, этот шкаф она никогда не выставит на продажу.

Осознав историческую ценность документа, женщина аккуратно оформила газету в рамку со стеклом Фото: newsweek

Осознав историческую ценность документа, женщина аккуратно оформила газету в рамку со стеклом, защищающим от ультрафиолета, и разместила ее в темном месте, чтобы сохранить бумагу для будущих поколений.

По словам американки, именно связь газеты с событиями Второй мировой войны тронула ее сильнее всего. Она отметила, что для их семьи важно чтить память ветеранов и бережно относиться к истории, особенно когда она буквально оказывается у тебя в руках.

Дженнифер рассказала, что пришла в антикварный бизнес из сферы продаж мебели, а затем решила открыть собственное дело, чтобы заниматься именно реставрацией и сохранением старинных предметов. Сегодня она и ее мать работают вместе на постоянной основе и считают свою работу не просто бизнесом, а способом сохранить прошлое.

Ранее Фокус сообщал, что:

Женщина рискнула купить часы в секонд-хенде, а потом узнала их реальную стоимость.

Женщина удивила находкой в комиссионном магазине. Иногда самые невероятные покупки случаются тогда, когда их совсем не ждешь.

Также стало известно, что на женщину с потолка упало сокровище стоимостью $10 тысяч. Жительница США чудом избежала серьезных травм во время ремонта дома, когда на нее внезапно рухнул тяжелый металлический ящик для инструментов.