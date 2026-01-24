Стара шафа зберігала таємницю майже 80 років: дівчина знайшла реліквію часів Другої світової

37-річна Дженніфер зі США, яка займалася реставрацією антикварних меблів, виявила всередині старої шафи несподівану знахідку. Жінка показала справжню газетну вирізку часів Другої світової війни. Замість того щоб продати предмет разом із меблями, вона вирішила зберегти документ.

Американка, яка назвала тільки своє ім'я, разом із матір'ю вже сім років керує сімейним бізнесом із продажу та реставрації антикварних меблів Saved By Design. За цей час їм не раз доводилося знаходити всередині старих шаф і комодів забуті речі. Про свою нову знахідку вона розповіла в одному з відео в TikTok.

Як старі газети опинялися всередині меблів

За словами Дженніфер, подібні знахідки під час реставрації вже не є для неї рідкістю. Старі газети нерідко виявляються під стільницями, за панелями шухляд або всередині меблів, куди десятиліттями ніхто не заглядав. Однак цього разу знахідка виявилася особливою.

Під час роботи над старовинною шафою Дженніфер натрапила на газету зі штату Огайо, датовану 10 грудня 1942 року. У ній повідомлялося про призов 18-річних юнаків на військову службу на тлі розпалу Другої світової війни. Серед заголовків були новини про перемоги союзників, бої з Японією і вирішальні події в Африці та Новій Гвінеї.

Історична цінність випадкових знахідок

Відео зі знахідкою, опубліковане в TikTok на початку січня, швидко стало вірусним і набрало сотні тисяч переглядів. У ролику Дженніфер зізналася, що, попри те що зазвичай продає відновлені меблі, цю шафу вона ніколи не виставить на продаж.

Усвідомивши історичну цінність документа, жінка акуратно оформила газету в рамку зі склом Фото: newsweek

Усвідомивши історичну цінність документа, жінка акуратно оформила газету в рамку зі склом, що захищає від ультрафіолету, і розмістила її в темному місці, щоб зберегти папір для майбутніх поколінь.

За словами американки, саме зв'язок газети з подіями Другої світової війни зворушив її найсильніше. Вона зазначила, що для їхньої сім'ї важливо вшановувати пам'ять ветеранів і дбайливо ставитися до історії, особливо коли вона буквально опиняється у тебе в руках.

Дженніфер розповіла, що прийшла в антикварний бізнес зі сфери продажу меблів, а згодом вирішила відкрити власну справу, щоб займатися саме реставрацією та збереженням старовинних предметів. Сьогодні вона та її мати працюють разом на постійній основі і вважають свою роботу не просто бізнесом, а способом зберегти минуле.

