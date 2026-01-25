Сліди іншої епохи: неочікувана знахідка пари під час ремонту старого дому (відео)

Подружжя Аманда та Вінні зі США ремонтують свій вікторіанський будинок уже майже рік, і за цей час вони виявили низкудивних і несподіваних знахідок, захованих усередині стін. У мережі під дописами пари було захоплення від віяння епохи.

Пара розповіла, що першу знахідку виявила ще рік тому, але навіть через 12 місяців вони продовжують знаходити предмети. Про це подружжя розповідає в своєму TikTok.

Відео починається з того, що Вінні оглядає дерев’яні балки в одній із кімнат і натрапляє на чорно-білу фотографію. Поруч із нею лежав рецепт 1925 року, виписаний для отримання ліків в аптеці штату Нью-Джерсі.

Після цього Вінні дістав сторінку нью-йоркської газети з заголовком "Бандитів убито", датовану 1931 роком. Серед інших знахідок — забруднена пляшечка оливи для швейних машин і газонокосарок, іграшковий солдатик, а також ріжок для взуття з написом: Daniel J. Ahearn.

Відео дня

Згодом Вінні знайшов помаранчеву котушку ниток, імовірно для швейної машини, дерев’яну прищіпку для білизни та листівку зі словами співчуття. У ній було написано: "З найглибшими співчуттями. Емма, Рік, Дженні та Ральф".

"Минув рік, а ми й далі знаходимо речі, залишені колишніми мешканцями в стінах будинку в різних його частинах під час ремонту. Якщо у вас є можливість купити старий будинок — зробіть це! Ви ніколи не знаєте, що там можете знайти", — підсумувала американка.

Реакція соцмереж

У коментарях до популярного ролика, юзери цікавилися незвичними знахідками пари. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"А ви плануєте повернути щось із цього назад у стіни?";

"Я б поставив невелику вітрину й виставив усі ці речі десь у домі. Це було б неймовірно — мати такі шматочки історії власного будинку як пам’ять";

"Справжні скарби! І тільки уявіть, що колишні власники навіть не підозрювали, що через 100 років ці речі так захоплять незнайомих людей";

"Було б чудово додати назад частину цих оригінальних речей і, можливо, лист із розповіддю про ваші знахідки. З часом можна додавати й газетні вирізки вже з нашої епохи".

Раніше Фокус розповідав про те, як шафа зберігала таємницю майже 80 років. 37-річна Дженніфер зі США, яка займалася реставрацією антикварних меблів, виявила всередині старої шафи несподівану знахідку.

Згодом стало відомо, що старий будинок містив таємну кімнату. На ділянці виявилося справжнє бомбосховище часів Холодної війни, про існування якого не було ні слова в оголошенні про продаж.