Дом за копейки с 5 спальнями: в США выставили на продажу доступное жилье (фото)

Amazon уже некоторое время предлагает сборные мини-дома, которые имеют стильный современный дизайн, панорамные окна, элементы "умного дома" и даже крыши-террасы. Сейчас "бум" на эти дома продолжает расти, а цена за них довольно доступна.

Именно модель Generic Prefabricated Tiny Home является воплощением того современного дома, который полностью настраивается под нужды покупателя и обойдется всего в $9000 (почти 388 тыс. грн). Об этом сообщает People.

Мини-дом глубиной в 6 метров изготовлен из высококачественных материалов, в частности стали, способной выдерживать сложные погодные условия — сильные дожди и снег, сообщает продавец. Также отмечается, что дом уже имеет проведенные электричество и водоснабжение, поэтому после сборки он полностью готов к проживанию.

Интерьер наполнен естественным светом благодаря 12 двухкамерным окнам по всему периметру. В главной жилой зоне расположена мини-кухня с индукционной плитой, встроенными шкафами и достаточным количеством рабочей поверхности для приготовления ежедневных блюд.

Відео дня

Открытая планировка позволяет без проблем разместить обеденный стол рядом с кухней, а в гостиной хватит места для дивана, журнального столика и декоративных элементов. Отдельного внимания заслуживает уютная передняя терраса, которая значительно добавляет дому привлекательности и создает пространство для отдыха. Навес над крыльцом идеально подходит для подвешивания гирлянд, поэтому здесь комфортно проводить время даже вечером.

"Дом доставляют в компактном виде для удобной транспортировки, но после установки на месте его стены раскладываются, а конструкция почти удваивает свою площадь. Это создает дополнительное пространство для новых спален, большей кухни или просторной гостиной — и все это без масштабных строительных работ", — рассказал продавец.

По его словам, раздвижные панели выдвигаются из основного каркаса, превращая компактный модуль в полноценный дом всего за несколько часов. Покрытие пола, освещение и внешний вид также можно адаптировать под собственные предпочтения.

Ранее Фокус рассказывал о том, как семья превратила заброшенный автосалон в дом мечты. Решение, которое сперва вызвало волну критики и насмешек, в итоге позволило им сэкономить сотни тысяч долларов и обустроить дом своей мечты.

Впоследствии стало известно, что пара купила заброшенный дом посреди леса. Британская пара Фрейзер и Рэйчел воспитывают детей в лесах Ланкашира, превращая заброшенный участок в дом мечты.