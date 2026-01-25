Дім за копійки із 5 спальнями: в США виставили на продаж доступне житло (фото)

Amazon уже деякий час пропонує збірні мінібудинки, які мають стильний сучасний дизайн, панорамні вікна, елементи «розумного дому» і навіть дахи-тераси. Наразі "бум" на ці будинки продовжує зростати, а ціна за них є доволі доступною.

Саме модель Generic Prefabricated Tiny Home є втіленням того сучасного будинку, який повністю налаштовується під потреби покупця і обійдеться лише в $9000 (майже 388 тис. грн). Про це повідомляє People.

Мінібудинок завглибшки в 6 метрів виготовлений із високоякісних матеріалів, зокрема сталі, здатної витримувати складні погодні умови — сильні дощі та сніг, повідомляє продавець. Також зазначається, що будинок уже має проведені електрику та водопостачання, тож після складання він повністю готовий до проживання.

Інтер’єр наповнений природним світлом завдяки 12 двокамерним вікнам по всьому периметру. У головній житловій зоні розташована мінікухня з індукційною плитою, вбудованими шафами та достатньою кількістю робочої поверхні для приготування щоденних страв.

Відкрите планування дозволяє без проблем розмістити обідній стіл поруч із кухнею, а у вітальні вистачить місця для дивана, журнального столика та декоративних елементів. Окремої уваги заслуговує затишна передня тераса, яка значно додає будинку привабливості та створює простір для відпочинку. Навіс над ґанком ідеально підходить для підвішування гірлянд, тож тут комфортно проводити час навіть увечері.

"Будинок доставляють у компактному вигляді для зручного транспортування, але після встановлення на місці його стіни розкладаються, а конструкція майже подвоює свою площу. Це створює додатковий простір для нових спалень, більшої кухні або просторої вітальні — і все це без масштабних будівельних робіт", — розповів продавець.

За його словами, розсувні панелі висуваються з основного каркаса, перетворюючи компактний модуль на повноцінний будинок лише за кілька годин. Покриття підлоги, освітлення та зовнішній вигляд також можна адаптувати під власні вподобання.

