Сімейство купило покинутий будинок посеред лісу — без опалення, електрики і води (фото)

Британська пара Фрейзер та Рейчел виховують дітей у лісах Ланкаширу, перетворюючи занедбану ділянку на будинок мрії. Вони сповідують такий стиль життя уже 12 років.

Одного разу молода пара помітила в газеті оголошення про продаж землі. Головним аргументом на користь покупки стала низька ціна — лише 15 500 фунтів стерлінгів. Проте за це довелося платити комфортом: на момент придбання територія нагадувала "замерзлу яму з багнюкою". Своїм досвідом пара ділиться на YouTube-каналі, допомагаючи іншим наважитися на подібні зміни. Що з цього вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

Будинок посеред лісу

Перші кроки були критично важкими. Коли їхній мобільний будинок загруз у розмоклій землі саме в день переїзду, парі довелося ночувати в автомобілі разом із собаками.

Британська пара Фрейзер та Рейчел виховують дітей у лісах Ланкаширу

На початку в них не було ні опалення, ні води, ні електрики. Холодильник зламався, тож родина роками користувалася переносним термобоксом, а єдиним джерелом тепла в холодні місяці була кухонна духовка.

Каналізації теж немає

Рейчел згадує, що найскладнішим випробуванням стала, як не дивно, відсутність каналізації, через що їм щодня доводилося власноруч копати ями у лісі.

Будинок посеред лісу Фото: YouTube

Ситуація почала змінюватися на краще після народження доньки Грейс. Родина запустила власну сонячну електростанцію, завдяки цьому вони нарешті забезпечили себе електрикою та водопостачанням. Коли підріс син Албі, пара вже збирала перші врожаї з теплиць.

Велике господарство

Сьогодні господарство Фрейзера та Рейчел — це злагоджена система. Вони розводять курей, мають штучну водойму для збору дощової води та активно готуються до будівництва повноцінного еко-будинку своєї мрії.

Підсумовуючи пройдений шлях, Рейчел зазначила, що попри всі труднощі, цей досвід був того вартий, і вона без вагань повторила б його знову.

