Семейство купило заброшенный дом посреди леса — без отопления, электричества и воды (фото)

Британская пара Фрейзер и Рейчел воспитывают детей в лесах Ланкашира, превращая заброшенный участок в дом мечты. Они исповедуют такой стиль жизни уже 12 лет.

Однажды молодая пара заметила в газете объявление о продаже земли. Главным аргументом в пользу покупки стала низкая цена — всего 15 500 фунтов стерлингов. Однако за это пришлось платить комфортом: на момент приобретения территория напоминала "замерзшую яму с грязью". Своим опытом пара делится на YouTube-канале, помогая другим решиться на подобные изменения. Что из этого получилось, — читайте в материале Фокуса.

Дом посреди леса

Первые шаги были критически тяжелыми. Когда их мобильный дом увяз в размокшей земле как раз в день переезда, паре пришлось ночевать в автомобиле вместе с собаками.

Британская пара Фрейзер и Рейчел воспитывают детей в лесах Ланкашира

В начале у них не было ни отопления, ни воды, ни электричества. Холодильник сломался, поэтому семья годами пользовалась переносным термобоксом, а единственным источником тепла в холодные месяцы была кухонная духовка.

Канализации тоже нет

Рейчел вспоминает, что самым сложным испытанием стало, как ни странно, отсутствие канализации, из-за чего им ежедневно приходилось собственноручно копать ямы в лесу.

Дом посреди леса Фото: YouTube

Ситуация начала меняться к лучшему после рождения дочери Грейс. Семья запустила собственную солнечную электростанцию, благодаря этому они наконец обеспечили себя электричеством и водоснабжением. Когда подрос сын Алби, пара уже собирала первые урожаи из теплиц.

Большое хозяйство

Сегодня хозяйство Фрейзера и Рейчел — это слаженная система. Они разводят кур, имеют искусственный водоем для сбора дождевой воды и активно готовятся к строительству полноценного эко-дома своей мечты.

Подытоживая пройденный путь, Рейчел отметила, что несмотря на все трудности, этот опыт того стоил, и она без колебаний повторила бы его снова.

