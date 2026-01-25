11-летний мальчик довел продавца до слез из-за своего поступка ради своей мамы (видео)

11-летний школьник из Китая Чжан экономил небольшие суммы в течение длительного времени, чтобы потом показать своей маме свою заботу неожиданным жестом. Искренний поступок мальчика тронул тысячи людей и быстро распространился в сети.

Мама Чжана призналась, что была чрезвычайно удивлена таким подарком и выразила искреннюю благодарность как своему сыну, так и продавцу магазина. Об этом сообщает South China Morning Post.

Ученик начальной школы из Китая в течение шести месяцев собирал карманные деньги, чтобы подарить маме пару обуви на день рождения. В руках он держал кипу купюр номиналом в один юань и объяснил, что хочет купить обувь для своей мамы.

Он рассказал, что это подарок на день рождения матери, чтобы она могла носить его каждый день по дороге на работу, ведь мальчик заметил, что она до сих пор пользуется старой и изношенной обувью. Всего у него было около 200 юаней, но эту сумму он накапливал из карманных денег, начиная с мая 2025 года.

Відео дня

Продавец магазина подарил мальчику белые спортивные кроссовки и сделал специальную скидку, поэтому в итоге Чжан заплатил чуть больше 100 юаней. Впоследствии местные медиа разыскали мальчика, и он рассказал, что собирал деньги из средств, которые еженедельно получал от бабушки на завтраки.

После этого мама мальчика опубликовала видео, на котором она уже носит подаренную обувь. Она призналась, что была приятно поражена таким подарком, и поблагодарила и своего сына, и продавца за доброту и человечность.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в Канаде в школе появились ящики для наказаний. Фотографии деревянного ящика, который, по словам родителей, использовался для изоляции учеников в начальной школе, вызвали волну возмущения и стали причиной независимого расследования.

Впоследствии стало известно, что 5-летний мальчик попал в беду после своего поступка. Пятилетний мальчик из США стал звездой в соцсетях после того, как случайно заказал на Amazon товаров на более 3000 долларов (более 125 тысяч гривен), пока его родители спали.