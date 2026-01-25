11-річний хлопчик довів продавця до сліз через свій вчинок заради своєї мами (відео)

11-річний школяр із Китаю Чжан заощаджував невеликі суми протягом тривалого часу, аби потім показати своїй мамі всю свою турботу неочікуваним жестом. Щирий вчинок хлопчика зворушив тисячі людей і швидко поширився в мережі.

Мама Чжана зізналася, що була надзвичайно здивована таким подарунком і висловила щиру вдячність як своєму синові, так і продавцю магазину. Про це повідомляє South China Morning Post.

Учень початкової школи з Китаю протягом шести місяців збирав кишенькові гроші, щоб подарувати мамі пару взуття на день народження. У руках він тримав стос купюр номіналом в один юань і пояснив, що хоче купити взуття для своєї мами.

Він розповів, що це подарунок на день народження матері, аби вона могла носити його щодня дорогою на роботу, адже хлопчик помітив, що вона й досі користується старим і зношеним взуттям. Загалом у нього було близько 200 юанів, але цю суму він накопичував із кишенькових грошей, починаючи з травня 2025 року.

Відео дня

Продавець магазину подарував хлопчикові білі спортивні кросівки та зробив спеціальну знижку, тож у підсумку Чжан заплатив трохи більше ніж 100 юанів. Згодом місцеві медіа розшукали хлопчика, і він розповів, що збирав гроші з коштів, які щотижня отримував від бабусі на сніданки.

Після цього мама хлопчика опублікувала відео, на якому вона вже носить подароване взуття. Вона зізналася, що була приємно вражена таким подарунком, і подякувала і своєму синові, і продавцю за доброту та людяність.

Раніше Фокус розповідав про те, як у Канаді в школі з'явилися скриньки для покарань. Фотографії дерев'яного ящика, який, за словами батьків, використовувався для ізоляції учнів у початковій школі, викликали хвилю обурення і стали причиною незалежного розслідування.

Згодом стало відомо, що 5-річний хлопчик утрапив у халепу після свого вчинку. П'ятирічний хлопчик зі США став зіркою в соцмережах після того, як випадково замовив на Amazon товарів на понад 3000 доларів (понад 125 тисяч гривень), поки його батьки спали.