У школі з'явилася "скринька для покарань": батьки обурені (фото)

Фотографії дерев'яного ящика, який, за словами батьків, використовувався для ізоляції учнів у початковій школі, викликали хвилю обурення і стали причиною незалежного розслідування. Кілька співробітників навчального закладу вже відсторонені від роботи.

Йдеться про школу St. Regis Mohawk School, розташовану на території племені мохавків Аквесасне, на кордоні Онтаріо, Квебека і штату Нью-Йорк. Навчальний заклад приймає дітей від дитячого садка до п'ятого класу. Про це пише CBC News.

Знімки скриньки опублікувала місцева мешканка і колишній член шкільної ради Кріссі Джейкобс. За її словами, фотографії їй передав учитель, який нещодавно звільнився зі школи. Уже наступного дня кілька батьків заявили, що їхні діти впізнали ящик і розповіли, що їх поміщали туди як покарання. Після цього сім'ї звернулися в поліцію.

Що відомо про дерев'яний ящик

У навчальному закладі стверджують, що пристрій, показаний на фотографіях, офіційно не використовували, а рішення відмовитися від подібних засобів було ухвалене раніше. Однак батьки наполягають на протилежному і говорять про системні проблеми у поводженні з дітьми.

Відео дня

Дітей поміщали в ящик, щоб ті "заспокоїлися" Фото: CBC News

Один із батьків, Томас Гетевей, розповів, що його восьмирічний син, який частково не розмовляє, бачив, як інших дітей поміщали в ящик, щоб ті "заспокоїлися". За його словами, це сильно вплинуло на поведінку та емоційний стан дитини.

"Моєму синові довелося спостерігати, як його друга ізолюють. Це завдало йому більше болю, ніж якби він сам опинився там", — розповів стривожений батько.

Позиція шкільного округу

Представники шкільного округу заявили, що використання тайм-аутів допускається тільки у виняткових випадках — у разі загрози фізичній безпеці або в межах затвердженого плану поведінкової підтримки. При цьому будь-які такі заходи мають відповідати суворим юридичним і нормативним вимогам.

Також було оголошено про початок незалежного розслідування і співпрацю з Департаментом освіти штату Нью-Йорк. Перевірки на місцях мають підтвердити видалення всіх подібних скриньок зі шкіл округу.

На час розслідування суперінтенданта округу переведено на домашній режим роботи, а директора школи, керівника відділу спеціальної освіти та одного з учителів тимчасово відсторонено.

В офіційній заяві Рада з освіти вибачилася перед учнями, сім'ями і всією спільнотою, зазначивши, що подія розкрила "глибокі історичні травми, пов'язані з жорстоким поводженням із дітьми корінних народів".

