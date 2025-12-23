В школе появился "ящик для наказаний": родители возмущены (фото)

Фотографии деревянного ящика, который, по словам родителей, использовался для изоляции учеников в начальной школе, вызвали волну возмущения и стали причиной независимого расследования. Несколько сотрудников учебного заведения уже отстранены от работы.

Речь идет о школе St. Regis Mohawk School, расположенной на территории племени мохавков Аквесасне, на границе Онтарио, Квебека и штата Нью-Йорк. Учебное заведение принимает детей от детского сада до пятого класса. Об этом пишет CBC News.

Снимки ящика опубликовала местная жительница и бывший член школьного совета Крисси Джейкобс. По ее словам, фотографии ей передал учитель, который недавно уволился из школы. Уже на следующий день несколько родителей заявили, что их дети узнали ящик и рассказали, что их помещали туда в качестве наказания. После этого семьи обратились в полицию.

Что известно о деревянном ящике

В учебном заведении утверждают, что устройство, показанное на фотографиях, официально не использовалось, а решение отказаться от подобных средств было принято ранее. Однако родители настаивают на обратном и говорят о системных проблемах в обращении с детьми.

Детей помещали в ящик, чтобы те "успокоились" Фото: CBC News

Один из родителей, Томас Хэтэуэй, рассказал, что его восьмилетний сын, частично не говорящий, видел, как других детей помещали в ящик, чтобы те "успокоились". По его словам, это сильно повлияло на поведение и эмоциональное состояние ребенка.

"Моему сыну пришлось наблюдать, как его друга изолируют. Это причинило ему больше боли, чем если бы он сам оказался там", — рассказал встревоженный отец.

Позиция школьного округа

Представители школьного округа заявили, что использование тайм-аутов допускается только в исключительных случаях — при угрозе физической безопасности или в рамках утвержденного плана поведенческой поддержки. При этом любые такие меры должны соответствовать строгим юридическим и нормативным требованиям.

Также было объявлено о начале независимого расследования и сотрудничестве с Департаментом образования штата Нью-Йорк. Проверки на местах должны подтвердить удаление всех подобных ящиков из школ округа.

На время расследования суперинтендант округа переведен на домашний режим работы, а директор школы, руководитель отдела специального образования и один из учителей временно отстранены.

В официальном заявлении Совет по образованию принес извинения ученикам, семьям и всему сообществу, отметив, что произошедшее вскрыло "глубокие исторические травмы, связанные с жестоким обращением с детьми коренных народов".

