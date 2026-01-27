Мост весом 1400 тонн вдруг появился над центром города: как это возможно (фото)

В Австрии произошла одна из самых необычных инженерных операций последних лет. Через центр города Инсбрук переместили новый железнодорожный мост весом 1400 тонн и при этом не использовали ни одного крана.

Австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB провела масштабную операцию в рамках модернизации городской железнодорожной инфраструктуры. Новый мост Раухмюле был заранее построен всего в нескольких десятках метров от места установки, чтобы сократить перекрытия улиц и минимизировать неудобства для жителей. Об этом пишет Express.

В центре города переместили мост весом 1400 тонн

После завершения строительства инженеры подняли бетонную конструкцию более чем на пять метров с помощью гидравлических прессов. Затем мост медленно переместили почти на 100 метров по городу. Для этого использовали специальные тяжелые платформы, которые обычно применяются на промышленных объектах.

Відео дня

В операции участвовали 12 транспортных модулей, каждый из которых имел 56 осей и 112 колес Фото: SWNS

В операции участвовали 12 транспортных модулей, каждый из которых имел 56 осей и 112 колес. Конструкция двигалась со скоростью всего 1–2 километра в час, что позволило максимально точно контролировать процесс. Перед установкой на новые опоры мост также развернули примерно на 90 градусов.

Чем новая бетонная конструкция лучше старого моста

Инженеры ÖBB подчеркнули, что такой метод оказался безопаснее и точнее традиционного подъема кранами, особенно в плотной городской застройке. По их словам, подобный перенос стал одним из самых сложных инженерных проектов на австрийской железной дороге за последние годы.

Подобный перенос стал одним из самых сложных инженерных проектов на австрийской железной дороге за последние годы Фото: SWNS

Старый металлический мост прослужил более 60 лет. Ежедневно по нему проходило около 270 поездов, а сочетание интенсивной нагрузки и сурового альпийского климата привело к исчерпанию его технического ресурса. Новая бетонная конструкция рассчитана на более долгий срок службы, снижает уровень шума и должна сделать поездки комфортнее для пассажиров.

В ближайшие дни рабочие установят подшипники, завершат монтаж опор и железнодорожного оборудования, после чего начнется финальная подготовка линии к открытию. Железнодорожное сообщение между Румом и центральным вокзалом Инсбрука приостановлено до 29 января. Ожидается, что новый мост полностью введут в эксплуатацию до конца месяца.

Ранее Фокус сообщал, что:

Жителей курорта возмутил проект небоскреба у горы в Альпах. Туристический бум в швейцарском Церматте привел к неожиданной инициативе.

Миллиардер выкупил почти целый остров. На Гавайях существует место, где привычное представление о частной собственности приобретает совсем иной масштаб. Почти весь остров Ланаи, от домов и предприятий до прибрежных территорий, находится под контролем миллиардера Ларри Эллисона.

Также стало известно, что в центре британского города нашли "забытый остров". Власти рассматривают масштабный проект реконструкции, который обещает превратить депрессивную прибрежную зону в современный городской квартал с жильем, отелем и общественными пространствами.