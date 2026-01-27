Міст вагою 1400 тонн раптом з'явився над центром міста: як це можливо (фото)

В Австрії сталася одна з найбільш незвичайних інженерних операцій останніх років. Через центр міста Інсбрук перемістили новий залізничний міст вагою 1400 тонн і при цьому не використали жодного крана.

Австрійська державна залізнична компанія ÖBB провела масштабну операцію в рамках модернізації міської залізничної інфраструктури. Новий міст Раухмюле був заздалегідь побудований лише за кілька десятків метрів від місця встановлення, щоб скоротити перекриття вулиць і мінімізувати незручності для жителів. Про це пише Express.

У центрі міста перемістили міст вагою 1400 тонн

Після завершення будівництва інженери підняли бетонну конструкцію більш ніж на п'ять метрів за допомогою гідравлічних пресів. Потім міст повільно перемістили майже на 100 метрів містом. Для цього використовували спеціальні важкі платформи, які зазвичай застосовуються на промислових об'єктах.

Відео дня

В операції брали участь 12 транспортних модулів, кожен з яких мав 56 осей і 112 коліс Фото: SWNS

В операції брали участь 12 транспортних модулів, кожен з яких мав 56 осей і 112 коліс. Конструкція рухалася зі швидкістю всього 1-2 кілометри на годину, що дало змогу максимально точно контролювати процес. Перед встановленням на нові опори міст також розвернули приблизно на 90 градусів.

Чим нова бетонна конструкція краща за старий міст

Інженери ÖBB наголосили, що такий метод виявився безпечнішим і точнішим за традиційний підйом кранами, особливо в щільній міській забудові. За їхніми словами, таке перенесення стало одним із найскладніших інженерних проєктів на австрійській залізниці за останні роки.

Таке перенесення стало одним із найскладніших інженерних проєктів на австрійській залізниці за останні роки Фото: SWNS

Старий металевий міст прослужив понад 60 років. Щодня по ньому проходило близько 270 поїздів, а поєднання інтенсивного навантаження і суворого альпійського клімату призвело до вичерпання його технічного ресурсу. Нова бетонна конструкція розрахована на довший термін служби, знижує рівень шуму і має зробити поїздки комфортнішими для пасажирів.

Найближчими днями робітники встановлять підшипники, завершать монтаж опор і залізничного обладнання, після чого розпочнеться фінальна підготовка лінії до відкриття. Залізничне сполучення між Румом і центральним вокзалом Інсбрука призупинено до 29 січня. Очікується, що новий міст повністю введуть в експлуатацію до кінця місяця.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Жителів курорту обурив проєкт хмарочоса біля гори в Альпах. Туристичний бум у швейцарському Церматті призвів до несподіваної ініціативи.

Мільярдер викупив майже цілий острів. На Гаваях існує місце, де звичне уявлення про приватну власність набуває зовсім іншого масштабу. Майже весь острів Ланаї, від будинків і підприємств до прибережних територій, перебуває під контролем мільярдера Ларрі Еллісона.

Також стало відомо, що в центрі британського міста знайшли "забутий острів". Влада розглядає масштабний проєкт реконструкції, який обіцяє перетворити депресивну прибережну зону на сучасний міський квартал із житлом, готелем і громадськими просторами.