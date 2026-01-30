Желудок раздуло как воздушный шарик: мужчина попал в операционную после опасного коктейля

Жидкий азот уже давно используется в пищевой промышленности и ресторанном бизнесе, но один случай показал, насколько опасным он может быть при неправильном обращении. Мужчина получил серьезные внутренние травмы после употребления алкогольного напитка, охлажденного жидким азотом в баре.

Через несколько секунд после употребления напитка мужчина почувствовал внезапную и сильную боль в желудке. Его доставили в отделение скорой помощи, где врачи отметили сильное потоотделение, вялость и нестабильные жизненные показатели, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Его сердечный ритм повысился до 124 ударов в минуту, что значительно превышало нормальный диапазон в состоянии покоя, дыхание было учащенным, а артериальное давление низким. Температура его тела снизилась до 35,4 градусов Цельсия, что указывало на физиологический стресс.

Відео дня

Во время физического обследования врачи обнаружили болезненность в четырех участках живота. Такое состояние указывало на распространенное внутреннее давление, а не на проблему, ограниченную одним органом. Пациент объяснил, что его напиток содержал жидкий азот, что заставило врачей заподозрить разрыв желудка.

Жидкий азот быстро расширяется при нагревании и превращается в газ, увеличивая свой объем примерно в 700 раз. Поскольку вещество хранится при температуре минус 196 градусов по Цельсию, резкая разница температур внутри тела, вероятно, вызвала быстрое расширение газа. Позже врачи написали, что этот процесс вызвал разрыв желудка, подобный переполненному воздухом баллону.

Чтобы подтвердить диагноз, врачи простучали живот пациента, чтобы проверить изменения звука, вызванные застрявшим воздухом. Хотя обычно только некоторые участки издают полый, высокий звук, у пациента это происходило по всему животу. КТ-сканирование выявило карман азотного газа над желудком и под легкими, состояние, известное как пневмоперитонеум, что подтвердило перфорацию.

Хирурги выпустили застрявший воздух через небольшой разрез и с помощью лапароскопа определили место повреждения. Они восстановили отверстие в желудке размером 3 сантиметра с помощью швов и куска жировой ткани из живота. Пациент быстро выздоровел и был выписан через три дня после перехода на жидкую диету.

Употребление жидкого азота до его полного испарения также может вызвать сильные обморожения, поскольку вещество замораживает воду внутри клеток человека и повреждает ткани. В этом случае ожогов во рту, пищеводе или желудке обнаружено не было. Врачи объяснили это эффектом Лейденфроста, когда быстро образуется слой газа, который на короткое время защищает теплые ткани от экстремального холода.

Жидкий азот используется в производстве пищевых продуктов, особенно для быстрой заморозки мяса и сохранения качества морепродуктов. Эти продукты являются безопасными после полного испарения азота. Проблемы возникают, когда жидкий азот добавляют непосредственно к пище или напиткам для визуального эффекта и потребляют слишком быстро.

Важно

Как правильно фотографировать Луну: простые советы и лайфхаки

Этот случай демонстрирует, почему правильное обращение с жидким азотом является критически важным. Ожидание, пока исчезнет весь видимый пар, может предотвратить серьезные травмы и подтверждает важность безопасности при использовании веществ для экстремального охлаждения в еде и напитках.

Ранее Фокус писал о том, кем на самом деле был таинственный Эпимен. Он занимал высокое положение при дворе фракийского правителя Севта III.

Также мы рассказывали о необычном лекарстве, которое древние римляне изготавливали из человеческих экскрементов. Остатки этой субстанции ученые обнаружили во время исследования древнего артефакта.