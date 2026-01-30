Шлунок роздуло як повітряну кульку: чоловік потрапив до операційної після небезпечного коктейлю

Рідкий азот вже давно використовується в харчовій промисловості та ресторанному бізнесі, але один випадок показав, наскільки небезпечним він може бути при неправильному поводженні. Чоловік отримав серйозні внутрішні травми після вживання алкогольного напою, охолодженого рідким азотом у барі.

Через кілька секунд після вживання напою чоловік відчув раптовий і сильний біль у шлунку. Його доставили до відділення швидкої допомоги, де лікарі відзначили сильне потовиділення, млявість і нестабільні життєві показники, пише Live Science.

Його серцевий ритм підвищився до 124 ударів на хвилину, що значно перевищувало нормальний діапазон у стані спокою, дихання було прискореним, а артеріальний тиск низьким. Температура його тіла знизилася до 35,4 градусів Цельсія, що вказувало на фізіологічний стрес.

Під час фізичного обстеження лікарі виявили болючість у чотирьох ділянках живота. Такий стан вказував на поширений внутрішній тиск, а не на проблему, обмежену одним органом. Пацієнт пояснив, що його напій містив рідкий азот, що змусило лікарів запідозрити розрив шлунка.

Рідкий азот швидко розширюється при нагріванні і перетворюється на газ, збільшуючи свій об'єм приблизно в 700 разів. Оскільки речовина зберігається при температурі мінус 196 градусів за Цельсієм, різка різниця температур всередині тіла, ймовірно, спричинила швидке розширення газу. Пізніше лікарі написали, що цей процес спричинив розрив шлунка, подібний до переповненого повітрям балона.

Щоб підтвердити діагноз, лікарі простукали живіт пацієнта, щоб перевірити зміни звуку, спричинені застряглим повітрям. Хоча зазвичай лише деякі ділянки видають порожнистий, високий звук, у пацієнта це відбувалося по всьому животу. КТ-сканування виявило кишеню азотного газу над шлунком і під легенями, стан, відомий як пневмоперитонеум, що підтвердило перфорацію.

Хірурги випустили застрягле повітря через невеликий розріз і за допомогою лапароскопа визначили місце пошкодження. Вони відновили отвір у шлунку розміром 3 сантиметри за допомогою швів і шматка жирової тканини з живота. Пацієнт швидко одужав і був виписаний через три дні після переходу на рідку дієту.

Вживання рідкого азоту до його повного випаровування також може спричинити сильні обмороження, оскільки речовина заморожує воду всередині клітин людини і пошкоджує тканини. У цьому випадку опіків у роті, стравоході або шлунку виявлено не було. Лікарі пояснили це ефектом Лейденфроста, коли швидко утворюється шар газу, який на короткий час захищає теплі тканини від екстремального холоду.

Рідкий азот використовується у виробництві харчових продуктів, особливо для швидкого заморожування м'яса та збереження якості морепродуктів. Ці продукти є безпечними після повного випаровування азоту. Проблеми виникають, коли рідкий азот додають безпосередньо до їжі або напоїв для візуального ефекту і споживають занадто швидко.

Цей випадок демонструє, чому правильне поводження з рідким азотом є критично важливими. Очікування, поки зникне весь видимий пар, може запобігти серйозним травмам і підтверджує важливість безпеки при використанні речовин для екстремального охолодження в їжі та напоях.

