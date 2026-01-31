Обычная задача по математике рассорила семью: сможете ли вы найти ответ (фото)

В США семья поссорилась из-за решения простой математической задачи дочери, ведь ответы у членов семьи оказались разными. Несложный вопрос вызвал оживленную дискуссию в соцсетях относительно правильного ответа.

Мать американской семьи говорит, что разные ответы сильно "рассорили нас", однако считает, что в этой задаче есть хитрость с условиями, которую стоит учитывать. Свою историю женщина разместила на одном из пабликов в Reddit.

Американка увидела задачу из учебника, которую попросила решить ее дочь. Условия были следующими: "Я купил корову за 800 долларов. Продал ее за 1000. Потом снова купил за 1100 и второй раз продал за 1300. Сколько я заработал?".

Простая задача по математике вызвала бешеные дискуссии

"Моя свекровь прислала эту задачу в наш семейный чат несколько дней назад, и мы до сих пор не можем убедить ее, что правильный ответ — 400 долларов. Мы с мужем уже пытались объяснить это с помощью денег из "Монополии", калькулятора, фейковых банковских приложений и даже просто гуглили ответ. Я уже не знаю, как еще это объяснить. Разве что мы сами чего-то не понимаем", — говорит женщина.

Відео дня

Пожилая американка доказывает, что правильный ответ — 300 долларов. В то же время другие члены семьи говорят, что прибыль равна 500 долларам. Именно поэтому, не видя единодушного ответа, женщина обратилась к соцсетям.

Также Вы можете проверить себя и посчитать, сколько составила прибыль по условиям задачи. Если найдете решение, тогда проверить правильный ответ можете дальше по тексту.

Реакция соцсетей

Однако школьная задача спровоцировала огромную и оживленную дискуссию в комментариях под постом. Больше всего поддержки получили такие ответы:

"Доход — 2300 долларов, расходы — 1900. Прибыль — 400. Возможно, людей путает последовательность действий".

"Я понимаю, как моя свекровь могла получить 300 долларов. Однако первая продажа имеет прибыль 200 (1000 — 800), затем покупка — потеря 100 (1100 — 1000), а затем — вторая продажа — еще 200 прибыли (1300 — 1100). 400 прибыли минус 100 "потерь" — так и получается 300. Но правильный ответ очевидно 400";

"Это классическая задача с "потерянными 100 долларами", где люди дважды считают одну и ту же сумму. Твоя математика правильная — получается 400";

"Людей, видимо, путает момент, когда корову продают за 1000, а потом покупают за 1100, будто эти действия как-то связаны между собой. Но если представить, что это две разные коровы: корова А — купили за 800, продали за 1000; корова Б — купили за 1100, продали за 1300. Тогда ни у кого не возникнет сомнений, что общая прибыль составляет 400 долларов".

Каков правильный ответ

По условиям задачи, мы можем увидеть, что было совершено четыре операции: две покупки и две продажи. Соответственно, с каждой операции полученная прибыль составила по 200 долларов, а потому правильный ответ будет 400 долларов.

Иллюзия со 100 долларов, которая вроде бы следует из условий задачи, возникает потому, что эту сумму дважды включат в две разные операции вычисления. В то же время еще один алгоритм решения, о котором говорили в соцсетях, показывает следующее: доход с обеих операций составил 2300 долларов (1300+1000), а расходы — 1900 (800+1100). Поэтому чистая прибыль с обеих операций составит 2300 — 1900, что равно 400 долларам.

Ранее Фокус рассказывал о коварном тесте IQ для развязки. Тест из трех простых на первый взгляд вопросов оказался настоящей ловушкой даже для студентов престижных учебных заведений, ведь пройти его смогли лишь 17% участников.

Впоследствии стало известно, как мужчина провалил собеседование из-за простой задачи. Житель США откликнулся на вакансию, где ему дали тестовое задание, и одно из них оказалось ему не под силу.