Звичайна задача з математики розсварила сім'ю: чи зможете ви знайти відповідь (фото)

У США родина посварилася через розв'язок простої математичної задачі доньки, адже відповіді у членів сім'ї виявилися різними. Нескладне питання викликало жваву дискусію в соцмережах щодо правильної відповіді.

Мати американської родини говорить, що різні відповіді сильно "розсварили нас", однак вважає, що в цій задачі є хитрість з умовами, яку варто враховувати. Свою історію жінка розмістила на одному з пабліків у Reddit.

Американка побачила задачу з підручника, яку попросила розв'язати її донька. Умови були наступними: "Я купив корову за 800 доларів. Продав її за 1000. Потім знову купив за 1100 і вдруге продав за 1300. Скільки я заробив?".

Проста задача з математики викликала шалені дискусії

"Моя свекруха надіслала цю задачу в наш сімейний чат кілька днів тому, і ми досі не можемо переконати її, що правильна відповідь — 400 доларів. Ми з чоловіком уже намагалися пояснити це за допомогою грошей із "Монополії", калькулятора, фейкових банківських застосунків і навіть просто гуглили відповідь. Я вже не знаю, як ще це пояснити. Хіба що ми самі чогось не розуміємо", — каже жінка.

Літня американка доводить, що правильна відповідь — 300 доларів. Водночас інші члени родини кажуть, що прибуток дорівнює 500 доларам. Саме тому, не бачачи одностайної відповіді, жінка звернулася до соцмереж.

Також Ви можете перевірити себе та порахувати, скільки склав прибуток за умовами задачі. Якщо знайдете розв'язок, тоді перевірити правильну відповідь можете далі за текстом.

Реакція соцмереж

Однак шкільна задача спровокувала величезну та жваву дискусію у коментарях під постом. Найбільше підтримки отримали такі відповіді:

"Дохід — 2300 доларів, витрати — 1900. Прибуток — 400. Можливо, людей плутає послідовність дій".

"Я розумію, як моя свекруха могла отримати 300 доларів. Однак перший продаж має прибуток 200 (1000 − 800), потім купівля — втрата 100 (1100 − 1000), а згодом — другий продаж — ще 200 прибутку (1300 − 1100). 400 прибутку мінус 100 "втрат" — так і виходить 300. Але правильна відповідь очевидно 400";

"Це класична задача з "загубленими 100 доларами", де люди двічі рахують одну й ту саму суму. Твоя математика правильна — виходить 400";

"Людей, мабуть, плутає момент, коли корову продають за 1000, а потім купують за 1100, ніби ці дії якось пов’язані між собою. Але якщо уявити, що це дві різні корови:корова А — купили за 800, продали за 1000;корова Б — купили за 1100, продали за 1300. Тоді ні в кого не виникне сумнівів, що загальний прибуток становить 400 доларів".

Якою є правильна відповідь

За умовами задачі, ми можемо побачити, що було здійснено чотири операції: дві покупки і два продажі. Відповідно, з кожної операції отриманий прибуток склав по 200 доларів, а тому правильна відповідь буде 400 доларів.

Ілюзія зі 100 доларів, яка начебто випливає з умов задачі, виникає тому, що цю суму двічі включать в дві різні операції обчислення. Водночас ще один алгоритм розв'язку, про який говорили в соцмережах, показує наступне: дохід з обох операцій склав 2300 доларів (1300+1000), а видатки — 1900 (800+1100). Тому чистий прибуток з обох операцій складатиме 2300 — 1900, що дорівнює 400 доларам.

