"Будьте добрыми к ним": мужчина оставил "необычную" записку новым жильцам (фото)

Житель столицы Новой Зеландии Мо Хоук решил переехать на новую квартиру, но напоследок попросил новых жильцов делать одно дело. Записка молодого человека стала вирусной и предметом оживленного обсуждения.

Сам мужчина признается, что после отъезда оставил записку на столе квартиры, а затем разместил ее в соцсетях, не ожидая, что его сообщение станет очень вирусным. Текст своего послания новозеландец разместил в своем X.

Сообщение Мо стало популярным, набрав более 2 млн просмотров и более 90 тысяч лайков. Автор сообщения рассказывает, что регулярно волонтерит в местном центре реабилитации птиц и часто помогает больным пернатым.

"Я со своим партнером заметили, что некоторые голуби в соседней стае выглядят больными, поэтому забрали их домой и обратились за советом к реабилитологу. Тот проконсультировался с ветеринаром, и нам дали лекарства, которые мы добавляли в воду", — вспоминает мужчина в интервью Newsweek, добавив, что пернатые почти неделю жили рядом и получили имена Нью и Келловей.

После того как голубей выпустили на волю, они начали возвращаться каждый день и садиться на подоконник. Однако потом Мо должен был сменить жилье, и понимая, что голуби по привычке могут и дальше прилетать, Хок оставил дружеское предупреждение для тех, кто заселится после них.

Записка Мо к новым жильцам стала вирусной в сети Фото: Instagram

В нарисованной от руки записке объясняется, что птицам нужно определенное время, чтобы понять, "что мы здесь больше не живем". Далее он добавил, что если пернатые будут прилетать, то он просит новых жителей относиться к ним с вниманием и теплом.

"Пожалуйста, будьте к ним добрыми и осторожно провожайте наружу. Они — настоящие ангелочки", — написал мужчина в своей записке.

Сам Мо добавляет, что написал эту записку, потому что не хотел, чтобы новые жители "удивлялись птицам, которые постоянно появляются". Он также волновался, что люди могут проявить агрессию к голубям.

"Я надеюсь, что эта ситуация не покажется им слишком надоедливой, и хотел заверить, что со временем птицы перестанут прилетать", — подчеркивает новозеландец.

После своего переезда, господин Хоук планирует навещать обоих пернатых, ведь теперь они живут совсем недалеко от прежней квартиры. Сам новозеландец добавляет, что был поражен реакцией людей.

"Я совсем не ожидал такой реакции в соцсетях! Было очень приятно видеть, как моя история откликнулась людям. Я сначала даже не собирался публиковать эту записку... и был шокирован, когда она начала стремительно набирать популярность. Надеюсь, это поможет людям больше ценить птиц: голубей часто недооценивают, а они на самом деле очень умные и дружелюбные", — резюмирует мужчина.

