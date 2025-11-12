"Никогда не разговаривали": мужчина получил записку и был поражен просьбой соседки (фото)

40-летний Сарит Рэй однажды утром нашел под своей дверью аккуратно сложенный лист бумаги. Это была записка от соседки, которую он никогда раньше не видел собственными глазами.

В нем женщина объяснила, что уезжает на три недели в отпуск и попросила о небольшой услуге — "иногда поливать цветы" в ее квартире. Об этом мужчина рассказал в своем Threads.

Он предположил, что женщина — молодая офисная работница. Они живут по соседству уже несколько месяцев, но ограничивались короткими кивками вместо слов. Как настоящий ценитель растений (а Рэй — типичный миллениал, который любит ухаживать за зеленью), он решил помочь. Это показалось ему простым и добрым соседским жестом.

"Я не знал ее. Может, видел несколько раз в лифте, но мы никогда даже не разговаривали", — рассказал Сарит изданию Newsweek.

Когда соседка вернулась, Сарита ждал сюрприз. На его полке для обуви стоял пакет молотого кофе — без записки, без звонка в дверь. Просто молчаливая благодарность.

Записка соседки его поразила Фото: Threads

"Меня это поразило. Она случайно оставила письмо человеку, который обожает растения, а потом отблагодарила кофе кому-то, кто обожает кофе. И вся эта история произошла без всякого личного контакта. Это как бы об общей интровертности, которую мы, видимо, оба разделяем", — написал мужчина в соцсети.

Рэй — бывший журналист и автор блога The Grey Millennial. Ему пришло в голову, что эта история — о маленьких человеческих связях, которые все еще случаются даже в холодных многоэтажках мегаполисов. Он опубликовал фото записки в соцсети Threads, и пост неожиданно "взорвался".

"Я не ожидал, что это кому-то станет интересным. Но, кажется, людей зацепила простота истории. Она напоминает, что даже в больших анонимных городах остаются тихие, человечные моменты. Все, что можешь сделать, — поделиться чем-то честным и радоваться, если это откликнется. А потом — снова поливать растения, готовить кофе и искать следующую историю", — признался Рэй.

Реакция пользователей

В сети юзеры делились своими впечатлениями от этой истории. Больше всего поддержки получили такие комментарии:

"Полейте ей растения. Это дружеское письмо. Уверен, она как-то отблагодарит. Может, даже новая дружба начнется";

"Было бы приятно, если бы соседка просто представилась, а не подсунула записку под дверь";

"Надеюсь, вы таки полили те цветы!";

"Когда странная просьба находит отклик в душе".

