Сосед-наглец ради лучшего вида уничтожил редкое "сокровище" в саду мужчины (фото)

Житель Великобритании конфликтует со своим самоуверенным соседом, который решил начать "войну" с мужчиной. Причина, которую назвал наглец, удивила семью британца и пользователей сети.

Мотивом к своему поступку сосед назвал дерево в саду мужчины, которое якобы "закрывало солнце" поэтому в гостиной его дома. Об этом написала дочь пострадавшего в Reddit.

Сообщение женщины стало обсуждаемым — набрало более 1,2 тыс. реакций и несколько сотен комментариев. Женщина рассказывает, что ее папа живет на холме, где посадил деревья для приватности. Но сосед, который живет выше, давно жаловался, что якобы деревья бросают тень на его дом и забирают "его свет".

"[Но] на прошлой неделе все вышло из-под контроля — отец вернулся домой и увидел, что срезали его дерево жакаранды. Возле места происшествия он даже заметил садовника соседа, который спокойно отходил с пилой в руках", — рассказывает ситуацию британка.

Сосед спилил жакаранду, которая была в саду мужчины Фото: Wiki Commons

Она говорит, что камер наблюдения во дворе не было, а потому объективных доказательств этого наглого поступка нет. Сейчас семья думает, как ей поступить после такой ситуации.

Издание The Mirror напомнило, что в соответствии с законодательством Великобритании, обрезать ветки можно только в пределах собственного участка. Любое пересечение границы без согласия соседа является нарушением закона.

"И теперь мужчина вполне имеет шанс превратить "тень" в громкую судебную историю", — указывают журналисты.

Реакция соцсетей

В комментариях на Reddit пользователи разразились возмущением действиям соседа и в большинстве поддержали пострадавшего. Мнения юзеров, как поступить, разделились — одни советовали подать в суд, а другие — проучить соседа за такой поступок.

Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Рубить чужие деревья или кусты — незаконно. Вы можете подать в суд на соседа и требовать компенсацию";

"Посмотрел, как выглядит жакаранда, — это просто удивительное дерево! Твой отец должен немедленно обратиться к адвокату";

"Если он видел садовника с пилой, этого достаточно, чтобы вызвать полицию. Такой сосед не остановится сам";

"Рекомендую проучить наглеца: поставьте возле забора большой плакат с надписью "Здесь стояла жакаранда, которую незаконно срубил сосед", направленный прямо на его дом";

"Надо судиться и послать ему счет за новое взрослое дерево. Так он поймет, что пейзаж может стоить очень дорого".

