Сусід-нахаба заради кращого краєвиду знищив рідкісний "скарб" у саду чоловіка (фото)

Житель Великої Британії конфліктує зі своїм самовпевненим сусідом, який вирішив розпочати "війну" з чоловіком. Причина, яку назвав нахаба, здивувала родину британця та користувачів мережі.

Мотивом до свого вчинку сусід назвав дерево в саду чоловіка, яке нібито "закривало сонце" тому у вітальні його дому. Про це написала донька постраждалого в Reddit.

Повідомлення жінки стало обговорюваним — набрало понад 1,2 тис.реакцій та кілька сотень коментарів. Жінка розповідає, що її тато мешкає на пагорбі, де посадив дерева для приватності. Але сусід, який живе вище, давно скаржився, що нібито дерева кидають тінь на його будинок і забирають "його світло".

"[Але] минулого тижня все вийшло з-під контролю — батько повернувся додому й побачив, що зрізали його дерево жакаранди. Біля місця події він навіть помітив садівника сусіда, який спокійно відходив із пилкою в руках", — переповідає ситуацію британка.

Сусід спиляв жакаранду, яка була в саду чоловіка Фото: Wiki Commons

Вона говорить, що камер спостереження у дворі не було, а тому об'єктивних доказів цього нахабного вчинку немає. Наразі родина думає, як їй вчинити після такої ситуації.

Видання The Mirror нагадало, що відповідно до законодавства Великої Британії, обрізати гілки можна лише в межах власної ділянки. Будь-яке перетинання межі без згоди сусіда є порушенням закону.

"Тож тепер чоловік цілком має шанс перетворити "затінок" на гучну судову історію", — вказують журналісти.

Реакція соцмереж

У коментарях на Reddit користувачі вибухнули обуренням діям сусіда та в більшості підтримали постраждалого. Думки юзерів, як вчинити, розділилися — одні радили подати до суду, а другі — провчити сусіда за такий вчинок.

Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Рубати чужі дерева чи кущі — незаконно. Ви можете подати до суду на сусіда та вимагати компенсацію";

"Подивився, як виглядає жакаранда, — це просто дивовижне дерево! Твій батько має негайно звернутися до адвоката";

"Якщо він бачив садівника з пилкою, цього достатньо, щоб викликати поліцію. Такий сусід не зупиниться сам";

"Рекомендую провчити нахабу: поставте біля паркану великий плакат із написом "Тут стояла жакаранда, яку незаконно зрубав сусід", спрямований прямо на його будинок";

"Треба судитися та послати йому рахунок за нове доросле дерево. Так він зрозуміє, що краєвид може коштувати дуже дорого".

