"Ніколи не розмовляли": чоловік отримав записку та був вражений проханням сусідки (фото)

40-річний Саріт Рей одного ранку знайшов під своїми дверима акуратно складений аркуш паперу. Це була записка від сусідки, якої він ніколи раніше не бачив на власні очі.

У ній жінка пояснила, що їде на три тижні у відпустку й попросила про невелику послугу — "іноді поливати квіти" у її квартирі. Про це чоловік розповів у своєму Threads.

Він припустив, що жінка — молода офісна працівниця. Вони живуть по сусідству вже кілька місяців, але обмежувалися короткими кивками замість слів. Як справжній поціновувач рослин (а Рей — типовий міленіал, який любить доглядати за зеленню), він вирішив допомогти. Це здалося йому простим і добрим сусідським жестом.

"Я не знав її. Може, бачив кілька разів у ліфті, але ми ніколи навіть не розмовляли", — розповів Саріт виданню Newsweek.

Коли сусідка повернулася, Саріта чекав сюрприз. На його поличці для взуття стояв пакет меленої кави — без записки, без дзвінка у двері. Просто мовчазна подяка.

Записка сусідки його вразила Фото: Threads

"Мене це вразило. Вона випадково залишила лист людині, яка обожнює рослини, а потім віддячила кавою комусь, хто обожнює каву. І вся ця історія відбулася без жодного особистого контакту. Це ніби про спільну інтровертність, яку ми, мабуть, обидва розділяємо", — написав чоловік у соцмережі.

Рей — колишній журналіст і автор блогу The Grey Millennial. Йому спало на думку, що ця історія — про маленькі людські зв’язки, які все ще трапляються навіть у холодних багатоповерхівках мегаполісів. Він опублікував фото записки в соцмережі Threads, і пост несподівано "вибухнув".

"Я не очікував, що це комусь стане цікавим. Але, здається, людей зачепила простота історії. Вона нагадує, що навіть у великих анонімних містах залишаються тихі, людяні моменти. Усе, що можеш зробити, — поділитися чимось чесним і радіти, якщо це відгукнеться. А потім — знову поливати рослини, готувати каву і шукати наступну історію", — зізнався Рей.

Реакція користувачів

У мережі юзери ділилися своїми враженнями від цієї історії. Найбільше підтримки отримали такі коментарі:

"Полийте їй рослини. Це дружній лист. Упевнений, вона якось віддячить. Може, навіть нова дружба почнеться";

"Було б приємно, якби сусідка просто представилася, а не підсунула записку під двері";

"Сподіваюся, ви таки полили ті квіти!";

"Коли дивакувате прохання знаходить відгук у душі".

