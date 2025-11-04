Нахабний сусід залишив жінку без їжі, а потім прислав рахунок за світло: що сталося (фото)

У США мешканка спільної квартири розповіла, що її сусід вирішив без дозволу користуватися розеткою в спільному гаражі. Цим він зіпсував місячний запас їжі, але нахаба вирішив діяти у відповідь.

Замість того, аби компенсувати втрату продуктів, він виставив їй рахунок "за електрику", розповідає американка у дописі в Reddit.

Жінка розповідає, що в спільній квартирі є лише дві розетки: одна живить її морозильну камеру, де вона зберігає приготовану наперед їжу. Одного дня вона виявила, що все всередині розтануло, а продукти стали липкими й непридатними.

Спершу вона подумала, що це випадковість. Та коли це сталося знову, помітила помаранчевий подовжувач, який тягнувся від її морозилки до блискучого електровелосипеда сусіда.

"Він просто вимикав мою морозильну камеру, щоб зарядити свій байк!" — написала жінка.

Коли вона пояснила, що це її розетка, і показала зіпсовані продукти, сусід лише відмахнувся: "Це ж майже не бере струму, будь сусідкою, поділися".

Електробайк Фото: З відкритих джерел

Після цього жінка придбала замок для розетки. Але на ранок виявила подряпини на ньому та знову під’єднаний шнур до е-байка. Сусід навіть залишив записку: "Напиши, коли закінчиш — мені потрібно підзарядитись :)".

Після цього вона звернулася до власника будинку, надіславши фото зіпсованої їжі та замка. Господар швидко розставив крапки над "і": наклеїв на розетку червону табличку "тільки для орендарки", встановив камеру спостереження і попередив сусіда, що за будь-яке втручання — розірве договір оренди.

Та історія отримала ще один абсурдний поворот. Сусід просунув під її двері аркуш із "підрахунком", скільки вона йому нібито винна за електрику в $68 доларів і наприкінці додав смайлик.

"Він надіслав мені рахунок за електрику, яку я "вкрала", бо закрила розетку!" — написала жінка.

Після втручання господаря, який прямо натякнув на виселення неадекватному сусіду, той купив другий акумулятор для свого байка та перестав вітатися.

"Я повільно відновлюю свої запаси їжі. Замок залишаю. Я переживу", — підсумувала авторка.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису жінки, юзери не стримували захоплення від розв'язки історії. Водночас користувачі радять наступне:

"Це він тобі має за продукти заплатити, козел!";

"От чесно, втішений, що власник виявився таким чуйним і дав поза вуха цьому ідіоту";

"Власник — гарний мужик: швидко розібрався, що і до чого. А от плату за продукти раджу з цього ідіота вимагати";

"Сподіваюся, буде йому уроком, аби головою думав. Якщо вона там взагалі була";

"Типовий сусід-ідіот, який вирішив, що йому можна все, але карма, вона така";

"Тобто він приніс чек за електрику після продуктів, замка і сварки з власником? Ти можеш сміливо подавати суд, адже чек буде доказом причетності до завдання збитків".

