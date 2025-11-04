Наглый сосед оставил женщину без еды, а потом прислал счет за свет: что произошло (фото)

В США жительница общей квартиры рассказала, что ее сосед решил без разрешения пользоваться розеткой в общем гараже. Этим он испортил месячный запас еды, но наглец решил действовать в ответ.

Вместо того, чтобы компенсировать потерю продуктов, он выставил ей счет "за электричество", рассказывает американка в заметке в Reddit.

Женщина рассказывает, что в общей квартире есть только две розетки: одна питает ее морозильную камеру, где она хранит приготовленную заранее еду. Однажды она обнаружила, что все внутри растаяло, а продукты стали липкими и непригодными.

Сначала она подумала, что это случайность. Но когда это произошло снова, заметила оранжевый удлинитель, который тянулся от ее морозилки к блестящему электровелосипеду соседа.

"Он просто выключал мою морозильную камеру, чтобы зарядить свой байк!" — написала женщина.

Когда она объяснила, что это ее розетка, и показала испорченные продукты, сосед лишь отмахнулся: "Это же почти не берет тока, будь соседской, поделись".

Электробайк Фото: Из открытых источников

После этого женщина приобрела замок для розетки. Но на утро обнаружила царапины на нем и снова подключенный шнур к е-байку. Сосед даже оставил записку: "Напиши, когда закончишь — мне нужно подзарядиться :)".

После этого она обратилась к владельцу дома, прислав фото испорченной еды и замка. Хозяин быстро расставил точки над "і": наклеил на розетку красную табличку "только для арендатора", установил камеру наблюдения и предупредил соседа, что за любое вмешательство — разорвет договор аренды.

Но история получила еще один абсурдный поворот. Сосед просунул под ее дверь лист с "подсчетом", сколько она ему якобы должна за электричество в $68 долларов и в конце добавил смайлик.

"Он прислал мне счет за электричество, которое я 'украла', потому что закрыла розетку!" — написала женщина.

После вмешательства хозяина, который прямо намекнул на выселение неадекватному соседу, тот купил второй аккумулятор для своего байка и перестал здороваться

"Я медленно восстанавливаю свои запасы еды. Замок оставляю. Я переживу", — подытожила автор.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению женщины, пользователи не сдерживали восторга от развязки истории. В то же время пользователи советуют следующее:

"Это он тебе должен за продукты заплатить, козел!";

"Вот честно, рад, что владелец оказался таким отзывчивым и дал за уши этому идиоту";

"Владелец — хороший мужик: быстро разобрался, что и к чему. А вот плату за продукты советую с этого идиота требовать";

"Надеюсь, будет ему уроком, чтобы головой думал. Если она там вообще была";

"Типичный сосед-идиот, который решил, что ему можно все, но карма, она такая";

"То есть, он принес чек за электричество после продуктов, замка и ссоры с владельцем? Ты можешь смело подавать суд, ведь чек будет доказательством причастности к нанесению ущерба".

