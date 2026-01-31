"Будьте добрими до них": чоловік залишив "незвичну" записку новим мешканцям (фото)

Мешканець столиці Нової Зеландії Мо Гоук вирішив переїхати на нову квартиру, але наостанок попросив нових мешканців робити одну справу. Записка молодика стала вірусною та предметом жвавого обговорення.

Сам чоловік зізнається, що після від'їзду лишив записку на столі квартири, а потім розмістив її в соцмережах, не очікуючи, що його допис стане дуже вірусним. Текст свого послання новозеландець розмістив у своєму X.

Повідомлення Мо стало популярним, набравши понад 2 млн переглядів і понад 90 тисяч вподобань. Автор допису розповідає, що регулярно волонтерить у місцевому центрі реабілітації птахів і часто допомагає хворим пернатим.

"Я зі своїм партнером помітили, що деякі голуби в сусідній зграї виглядають недужими, тож забрали їх додому й звернулися по пораду до реабілітолога. Той проконсультувався з ветеринаром, і нам дали ліки, які ми додавали у воду", — згадує чоловік у інтерв'ю Newsweek, додавши, що пернаті майже тиждень жили поруч і отримали імена Нью та Келловей.

Після того як голубів випустили на волю, вони почали повертатися щодня й сідати на підвіконня. Однак потім Мо мав змінити помешкання, і розуміючи, що голуби за звичкою можуть і далі прилітати, Гок залишив дружнє попередження для тих, хто заселиться після них.

Записка Мо до нових мешканців стала вірусною в мережі Фото: Instagram

У намальованій від руки записці пояснюється, що птахам потрібен певний час, аби зрозуміти, "що ми тут більше не живемо". Далі він додав, що якщо пернаті прилітатимуть, то він просить нових мешканців ставитися до них з увагою та теплом.

"Будь ласка, будьте до них добрими та обережно проводжайте назовні. Вони — справжні янголята", — написав чоловік у своїй записці.

Сам Мо додає, що написав цю записку, бо не хотів, щоб нові мешканці "дивувалися птахам, які постійно з’являються". Він також хвилювався, що люди можуть проявити агресію до голубів.

"Я сподіваюся, що ця ситуація не здасться їм надто докучливою, і хотів запевнити, що з часом птахи перестануть прилітати", — підкреслює новозеландець.

Після свого переїзду, пан Гоук планує навідувати обох пернатих, адже тепер вони живуть зовсім недалеко від колишньої квартири. Cам новозеландець додає, що був вражений реакцією людей.

"Я зовсім не очікував такої реакції в соцмережах! Було дуже приємно бачити, як моя історія відгукнулася людям. Я спочатку навіть не збирався публікувати цю записку… і був шокований, коли вона почала стрімко набирати популярність. Сподіваюся, це допоможе людям більше цінувати птахів: голубів часто недооцінюють, а вони насправді дуже розумні й дружні", — резюмує чоловік.

