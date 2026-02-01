Реальный Робинзон Крузо: моряк несколько лет выживал на необитаемом острове

В феврале 1709 года английское судно обнаружило на необитаемом острове человека, который более четырех лет жил в полной изоляции от цивилизации.

Шотландский моряк Александр Селькирк стал реальным прототипом литературного героя романа "Робинзон Крузо", написанного британским писателем Даниэлем Дефо. Об этой необычной истории вспоминает Фокус.

Моряк сам попросил высадить его на острове

История о Селькирке берет свое начало в 1704 году, когда он служил боцманом на английском каперском судне Cinque Ports. Во время стоянки у островов архипелага Хуан-Фернандес моряк вступил в конфликт с капитаном. Селькирк настаивал, что корабль находится в аварийном состоянии и может не пережить дальнейшее плавание. В порыве отчаяния мужчина потребовал высадить его на берег, рассчитывая, что вскоре за ним вернется другое судно.

Однако судьба распорядилась иначе. Cinque Ports ушел в море и вскоре действительно затонул у берегов Южной Америки. Моряк же остался один на острове Мас-а-Тьерра (ныне остров Робинзона Крузо), не имея возможности подать сигнал бедствия.

Александр Селкирк использовал пещеру в качестве убежища на протяжении большей части четырех лет, пока он находился в изоляции на острове Фото: National Geographic

По данным Smithsonian Magazine, первые месяцы одиночества стали для моряка настоящим испытанием. Он страдал от депрессии, одиночества и постоянного страха. Со временем Селькирк сумел приспособиться к условиям дикой природы. Мужчина охотился на диких коз, оставшихся на острове после прежних мореплавателей, ловил рыбу и собирал фрукты. Одежду шил из шкур животных, а жилище обустроил в лесистой части острова, защищенной от ветров.

Особую роль в его выживании сыграли книги, прежде всего Библия. Как отмечает The Guardian, Селькирк читал ее вслух, чтобы сохранить способность говорить и не потерять рассудок. Он также приручил диких кошек, которые защищали его от крыс и скрашивали одиночество.

Возвращение к цивилизации

Помощь пришла 2 февраля 1709 года, когда к острову подошли английские суда Duke и Duchess под командованием мореплавателя Вудса Роджерса. Моряки сначала приняли человека за дикаря. Мужчина был одет в шкуры, говорил с трудом и с удивительной ловкостью передвигался по пересеченной местности. По воспоминаниям Роджерса, Селькирк бегал быстрее матросов и обладал отличной физической формой, несмотря на годы одиночества.

Роман "Робинзон Крузо", вдохновленный реальной историей выживания моряка Фото: Ebay

После возвращения в Англию история Селькирка быстро стала сенсацией. О нем писали газеты и говорили путешественники. Именно эти публикации, как считают исследователи, легли в основу романа Дефо, вышедшего в 1719 году и мгновенно ставшего бестселлером.

Современные историки подчеркивают, что реальная судьба Селькирка была куда менее романтичной, чем образ Робинзона Крузо. Его изоляция сопровождалась тяжелыми психологическими кризисами, страхом и борьбой за выживание. Тем не менее именно этот опыт сделал историю моряка одной из самых поразительных в эпоху Великих географических открытий.

