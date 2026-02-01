Снег, песок и океан: фотограф показал, как выглядит самый необычный пляж зимой (фото, видео)

Японские ландашфты всегда становятся предметом жарких дебатов в сети среди пользователей. Именно так фотография пляжа вблизи города Тоттори стал предметом очередных обсуждений среди юзеров из-за своей необычности и уникальности.

Местный фотограф Хиса Мацумура сделал этот снимок в начале 2024 года, однако фотография продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в соцсети. Новый виток популярности фотографии наступил после ее размещения в Reddit.

Сам автор ландшафтного портрета приехал в эту локацию, чтобы поймать уникальную комбинацию песка, океана и зимы. В своей заметке в Instagram мужчина довольно коротко и откровенно написал, что это была "прогулка вдоль берега океана".

"Привет из Тоттори, Япония", — подписал свою фотографию автор снимка.

Оказалось, что эта локация действительно расположена на пляже вблизи городе Тоттори, а рядом с ним есть парк песчаных дюн. Летом это место является очень популярным среди отдыхающих и туристов, тогда как зимой из-за наличия перепада температур побережье здесь не замерзает, что и позволяет образовываться такой комбинации снега, песка и океана.

Позже ряд блогеров побывал на этой локации и сделал ряд интересных репортажей. В частности, фотографы и представители проекта Another Side of Japan побывали на этой локации, где был их коллега господин Мацумура.

