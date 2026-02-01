Сніг, пісок і океан: фотограф показав, як виглядає найнезвичніший пляж узимку (фото, відео)

Японські ландашфти завжди стають предметом палких дебатів у мережі серед користувачів. Саме так світлина пляжу поблизу міста Тотторі став предметом чергових обговорень серед юзерів через свою незвичність й унікальність.

Місцевий фотограф Хіса Мацумура зробив цей змінок на початку 2024 року, однак світлина продовжує залишатися однією з найобговорюваніших у соцмережі. Новий виток популярності світлини настав після її розміщення в Reddit.

Сам автор ландшафтного портрету приїхав до цієї локації, аби впіймати унікальну комбінацію піска, океану та зими. В своєму дописі в Instagram чоловік доволі коротко та відверто написав, що це була "прогулянка вздовж берега океану".

"Привіт із Тотторі, Японія", — підписав свою світлину автор знімка.

Виявилося, що ця локація справді розташована на пляжі поблизу місті Тотторі, а поруч з ним є парк піщаних дюн. Улітку це місце є дуже популярним серед відпочивальників і туристів, тоді як взимку через наявність перепад температур узбережжя тут не замерзає, що і дозволяє утворюватися такій комбінації снігу, піску й океану.

Відео дня

Пізніше низка блогерів побувала на цій локації та зробила низку цікавих репортажів. Зокрема, фотографи та представники проєкту Another Side of Japan побували на цій локації, де був їх колега пан Мацумура.

Раніше Фокус розповідав про те, де розташований найдовший пляж на Землі. Ця безперервна берегова лінія простягається на кілька сотень кілометрів, а найвідчайдушніші туристи беруться пробігти її всього за 54 години.

Згодом стало відомо, як виглядає одеський Ланжерон після морозів. Низькі температури та постійні сильні вітри поблизу берегів Одеси призвели до появи льодяних фігур на популярному пляжі Ланжерон.