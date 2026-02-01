Мужчина приехал на похороны тети, но траур превратился в скандал: что произошло (фото)

Житель США оказался в сложной ситуации из-за критики родственников во время прощания с его умершей тетей. В сети практически все пользователи стали на сторону героя истории и понимают его мотивацию поступка.

Герой истории говорит, что потратил два часа в пути и ожидал грустного, но привычного собрания семьи, но не ожидал критики в свой адрес. Об этом он написал в своей заметке в Reddit.

Мужчина рассказывает, что похороны начались с семейного прощания в похоронном доме. Он тихо разговаривал с кузеном в коридоре, когда дочь покойной по имени Сью резко попросила его замолчать во время прощания.

"В зале для прощания все молча сидели и смотрели на экран, где показывали видео из жизни умершей. Через 15 минут я подошел и шепотом сказал сестре, что ухожу с прощания", — вспоминает американец.

Через 15 минут за ним вышла и она — вместе с мужем, взрослыми детьми и другими родственниками. Некоторые еще ненадолго задержались на парковке, чтобы перекинуться несколькими словами, после чего процесс прощания завершился.

Відео дня

Мужчина не ожидал, что произойдет дальше после проводов тети Фото: Freepic

Но впоследствии Сью написала мужу и обвинила его в том, что он испортил прощание. Когда он услышал аргументы, то не мог поверить в прочитанное.

"Оказывается, как говорит она, я повел за собой половину присутствующих, чем испортил похороны. Я извинился и объяснил, что ушел из-за срочного дела. Она просто взяла и заблокировала меня", — пишет автор сообщения.

Впоследствии мужчина написал большое дополнение, указав, что разобрался с главной причиной отношения Сью к нему. Оказалось, что покойная тетя и его кузина были обижены на семью после смерти отца главного героя.

"Когда моя сестра узнала, что произошло, то оказалось, что причина была довольно специфической. Когда наш папа заболел, соседи начали делать много дел в знак благодарности за то, что отец делал при жизни для них. Именно поэтому, на процессию после смерти отца пришла огромная толпа людей, а на проводы тети пришло значительно меньше, это и стало причиной скандала. Поэтому думаю, если в следующий раз пригласят куда-то на церемонию, то скажу, что нужно, и на этом все, никуда не пойду", — подытожил мужчина.

Реакция пользователей

В общем большинство пользователей выступили на стороне автора поста. Поэтому наибольшее одобрение получили такие реплики:

"Это же не так, что ты вылез на стул и объявил: "Это все скука! Все — ко мне домой", — пошутил один из комментаторов;

"Другие просто взяли с тебя пример и вышли, вместо того чтобы сидеть в неудобной тишине. Это уже их выбор";

"Если бы не ты, то эти бы люди ушли бы после кого-то другого";

"Неужели люди никогда не были на прощании?";

"Я ни разу не был на таком мероприятии, где нельзя было бы разговаривать. Это абсурд. И никто не сидит там от начала до конца! Люди заходят, отдают дань уважения, тихо общаются и уходят, когда готовы".

Ранее Фокус рассказывал о том, как мужчину "похоронили" заживо после ДТП. В Аргентине мужчина пришел на свои похороны, потому что его мать считала, что сына сбил грузовик, хотя в это время он находился в отпуске в другом городе.

Впоследствии стало известно, что мужчина сымитировал смерть, чтобы посмотреть, сколько людей придет на похороны. Идея, по словам Мохана, возникла из желания увидеть, "сколько уважения и любви получит он после смерти".