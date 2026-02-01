Чоловік приїхав на похорони тітки, але траур перетворився на скандал: що сталося (фото)

Мешканець США опинився у складній ситуації через критику родичів під час прощання з його померлою тіткою. В мережі практично всі юзери стали на бік героя історії та розуміють його мотивацію вчинку.

Герой історії каже, що витратив дві години в дорозі й очікував сумного, але звичного зібрання родини, та не очікував критики на свою адресу. Про це він написав у своєму дописі в Reddit.

Чоловік розповідає, що похорон розпочався з родинного прощання в похоронному домі. Він тихо розмовляв із кузеном у коридорі, коли донька покійної на ім’я Сью різко попросила його замовчати під час прощання.

"У залі для прощання всі мовчки сиділи й дивилися на екран, де показували відео з життя померлої. Через 15 хвилин я підійшов і пошепки сказав сестрі, що йду з прощання", — згадує американець.

Через 15 хвилин за ним вийшла і вона — разом із чоловіком, дорослими дітьми та іншими родичами. Дехто ще ненадовго затримався на парковці, щоб перекинутися кількома словами, після чого процес прощання завершився.

Чоловік не очікував, що станеться далі після проводів тітки Фото: Freepic

Та згодом Сью написала чоловікові та звинуватила його в тому, що він зіпсував прощання. Коли він почув аргументи, то не міг повірити в прочитане.

"Виявляється, як каже вона, я повів за собою половину присутні, чим зіпсував похорон. Я вибачився й пояснив, що пішов через термінову справу. Вона просто взяла та заблокувала мене", — пише автор допису.

Згодом чоловік написав велике доповнення, вказавши, що розібрався з головною причиною ставлення Сью до нього. Виявилося, що покійна тітка і його кузина були ображені на родину після смерті батька головного героя.

"Коли моя сестра дізналася, що сталося, то виявилося, що причина була доволі специфічною. Коли наш тато захворів, сусіди почали робити багато справ у знак вдячності за те, що батько робив за життя для них. Саме тому, на процесію пісоя смерті батька прийшов величезний натовп людей, а на проводи тітки прийшло значно менше, це і стало причиною скандалу. Тому думаю, якщо наступного разу запросять кудись на церемонію, то скажу, щол потрібно, і на цьому все, нікуди не піду", — підсумував чоловік.

Реакція користувачів

Загалом більшість юзерів виступили на стороні автора посту. Тому найбільеш схвалення отримали такі репліки:

"Це ж не так, що ти виліз на стілець і оголосив: "Це все нудьга! Усі — до мене додому", — пожартував один із коментаторів;

"Інші просто взяли з тебе приклад і вийшли, замість того щоб сидіти в незручній тиші. Це вже їхній вибір";

"Якби не ти, то ці б люди пішли б після когось іншого";

"Невже люди ніколи не були на прощанні?";

"Я жодного разу не був на такому заході, де не можна було б розмовляти. Це абсурд. І ніхто не сидить там від початку до кінця! Люди заходять, віддають шану, тихо спілкуються й ідуть, коли готові".

