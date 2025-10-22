"Підвівся з труни": чоловік інсценував власну смерть, щоб побачити, скільки людей прийде на похорон

Подія сталася в індійському селі Кончі в окрузі Гая. 74-річний чоловік організував справжнє "поховання" — лежав нерухомо в труні, накритий саваном, поки його "тіло" несли до крематорію. Ідея, за словами Мохана, виникла з бажання побачити, "скільки поваги й любові отримає він після смерті".

Експеримент перевершив усі очікування: сотні родичів і друзів, вважаючи, що ветеран справді помер, зібралися, щоб провести його в останню путь. Та коли процесія дісталася до крематорію, чоловік раптом підвівся з труни — на подив і шок присутніх, пише Daily Star.

"Після смерті людину несуть на ношах, але я хотів побачити це сам", — пояснив він.

Після несподіваного "воскресіння" присутні спалили символічне опудало, а на честь події влаштували спільне частування для всього села.

Місцеві мешканці кажуть, що Мохан відомий добрими справами: він свого часу подарував селу крематорій, щоб люди могли проводити похорони навіть під час сезону дощів.

Інші випадки фальшивих похоронів

До речі, подібний експеримент у 2023 році провів бразильський директор похоронного бюро Балтазар Лемос. Його жарт не сприйняли з таким ентузіазмом — після "власного похорону" чоловік отримав хвилю обурення від друзів, які відчули себе ошуканими.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

38-річна Ейпріл Фенк з Нового Орлеана влаштувала свій похорон за життя, щоб перед смертю побачити рідних.

Ірина Стомберг розповіла, як відбувається кремація та похорон у Швеції. За її словами, рештки людини зберігають в колумбарії протягом 25 років безкоштовно. Потім за місце доведеться платити родичам покійного.

Крім того, в Аргентині чоловік прийшов на свій похорон, бо його мати вважала, що сина збила вантажівка, хоча у цей час він перебував у відпустці в іншому місті.