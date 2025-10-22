"Поднялся из гроба": мужчина инсценировал собственную смерть, чтобы увидеть, сколько людей придет на похороны

Происшествие произошло в индийской деревне Кончи в округе Гая. 74-летний мужчина организовал настоящее "погребение" — лежал неподвижно в гробу, накрытый саваном, пока его "тело" несли в крематорий. Идея, по словам Мохана, возникла из желания увидеть, "сколько уважения и любви получит он после смерти".

Эксперимент превзошел все ожидания: сотни родственников и друзей, считая, что ветеран действительно умер, собрались, чтобы провести его в последний путь. Но когда процессия добралась до крематория, мужчина вдруг поднялся из гроба — к удивлению и шоку присутствующих, пишет Daily Star.

"После смерти человека несут на носилках, но я хотел увидеть это сам", — пояснил он.

После неожиданного "воскрешения" присутствующие сожгли символическое чучело, а в честь события устроили совместное угощение для всего села.

Местные жители говорят, что Мохан известен добрыми делами: он в свое время подарил селу крематорий, чтобы люди могли проводить похороны даже во время сезона дождей.

Другие случаи фальшивых похорон

Кстати, подобный эксперимент в 2023 году провел бразильский директор похоронного бюро Балтазар Лемос. Его шутку не восприняли с таким энтузиазмом — после "собственных похорон" мужчина получил волну возмущения от друзей, которые почувствовали себя обманутыми.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

38-летняя Эйприл Фенк из Нового Орлеана устроила свои похороны при жизни, чтобы перед смертью увидеть родных.

Ирина Стомберг рассказала, как происходит кремация и похороны в Швеции. По ее словам, останки человека хранят в колумбарии в течение 25 лет бесплатно. Затем за место придется платить родственникам покойного.

Кроме того, в Аргентине мужчина пришел на свои похороны, потому что его мать считала, что сына сбил грузовик, хотя в это время он находился в отпуске в другом городе.