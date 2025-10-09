Лежать можно только 25 лет: женщину удивили правила захоронения в Швеции (фото)

Ирина Стомберг рассказала, как происходит кремация и похороны в Швеции. По ее словам, останки человека хранят в колумбарии в течение 25 лет бесплатно. Затем за место придется платить родственникам покойного.

Блогерша, живущая в Стокгольме, рассказала о местных правилах, как поступают с прахом людей, у которых не осталось родственников. Оказалось, останки развеивают в специальном месте, чтобы освободить место для людей, которые готовы платить за место в колумбарии. Фокус узнал о тамошних обычаях.

"В Швеции лежишь в могиле только 25 лет. Я часто вижу на кладбищах экскурсии. Иду я мимо одного колумбария под церковью Engelbrekt. Думаю, зайду просто посмотреть архитектуру. Она действительно впечатляет. Это пещера внутри скалы и там ячейки с прахом. Посещать можно всем, не важно, есть ли у вас там кто-то похоронен", — рассказывает женщина в кадре.

По ее словам, там красиво, душевно, спокойно. Но спокойно ли? Потому что на многих ячейках можно увидеть надписи о том, что колумбарий ищет родственников: "Если вы родственник этого человека и видите это, — откликнитесь", — добавляет она.

Захоронение в Швеции

Дело в том, что в Швеции предоставляется место на 25 лет для бесплатного захоронения. Далее нужно, чтобы кто-то из родственников платил за это.

"Когда эти 25 лет истекают, то ищут родственников. Но обычно родственники и так знают, что у них есть могила и продолжают за них платить", — комментирует она необычную практику.

Надпись на могиле с просьбой Фото: TikTok

"Если не платить, то прах развеивают из этого колумбария в роще памяти, а место отдают кому-то другому. На стационарных кладбищах немного по-другому, но несколько похожая система", — объясняет автор.

Правила колумбария

Ирина добавила, что в семьях, как правило, за 25 лет еще кто-то из семьи умирает, поэтому его прах кладут в общую кладовку. Таким образом место не теряется.

"Я кремировала мужа, мы оба так решили. Пепел развеяли по реке, как он и хотел, со мной будет так же. Сколько же было осуждения, и что я пожалела денег и не устроила поминки в кафе. Мы дома в кругу семьи помянули и никого из чужих не было. Мой муж был дорог детям и внукам, а не чужим людям, которые хотят выпить и поесть, а потом еще и обсудить, чего не хватало за столом", — написала одна из участниц обсуждения;

Ирина добавила, что в семьях, как правило, за 25 лет еще кто-то из семьи умирает, поэтому его прах кладут в общую кладовку Фото: TikTok

"25 лет лежишь, потом встаешь и идешь работать", — шутит другой зритель.

Мнения зрителей

Следующий зритель рассказал о своем опыте: "Я в Лондоне купил два места на кладбище на 79 лет. Все документы на мое имя с правом завещания. Тогда же и оплатил уборку могилы и реставрацию. Мне это обошлось в новый Mercedes. Ну а что делать? Не имея прошлого, нет будущего у человека";

"Очень грамотно", — добавила еще одна зрительница.

Это видео собрало тысячи просмотров, лайков, комментариев, репостов и других реакций от зрителей, которых задела эта тема. Некоторые из пользователей сети начали делиться собственным опытом.

