Лежати можна тільки 25 років: жінку здивували правила поховання у Швеції (фото)

Ірина Стомберг розповіла, як відбувається кремацію та похорон у Швеції. За її словами, рештки людини зберігають в колумбарії протягом 25 років безкоштовно. Потім за місце доведеться платити родичам покійного.

Блогерка, яка живе у Стокгольмі, розповіла про місцеві правила, як вчиняють з прахом людей, у яких не лишилося родичів. Виявилось, рештки розвіюють в спеціальному місці, щоб звільнити місце для людей, які готові платити за місце в колумбарію. Фокус дізнався про тамтешні звичаї.

"У Швеції лежиш в могилі тільки 25 років. Я часто бачу на кладовищах екскурсії. Йду я мимо одного колумбарію під церквою Engelbrekt. Думаю, зайду просто подивитися архітектуру. Вона справді вражає. Це печера всередині скелі й там комірки з прахом. Відвідувати можна всім, не важливо, чи є у вас там хтось похований", — розповідає жінка у кадрі.

За її словами, там красиво, душевно, спокійно. Але чи спокійно? Бо на багатьох комірках можна побачити написи про те, що колумбарій шукає родичів: "Якщо ви родич цієї людини й бачите це, — відгукніться", — додає вона.

Поховання у Швеції

Річ у тім, що у Швеції надається місце на 25 років для безплатного поховання. Далі потрібно, щоб хтось з родичів платив за це.

"Коли ці 25 років спливають, то шукають родичів. Але зазвичай родичі й так знають, що у них є могила й продовжують за них платити", — коментує вона незвичну практику.

"Якщо не платити, то прах розвіюють з цього колумбарію в гаю пам’яті, а місце віддають комусь іншому. На стаціонарних кладовищах трохи по-іншому, але дещо схожа система", — пояснює авторка.

Правила колумбарію

Ірина додала, що в родинах, як правило, за 25 років ще хтось з сім’ї помирає, тож його прах кладуть в спільну комірчину. Таким чином місце не втрачається.

"Я кремувала чоловіка, ми обоє так вирішили. Попіл розвіяли по річці, як він і хотів, зі мною буде так само. Скільки ж було осуду, і що я пошкодувала грошей і не влаштувала поминок у кафе. Ми вдома в колі сім'ї пом'янули й нікого з чужих не було. Мій чоловік був дорогий дітям та онукам, а не чужим людям, які хочуть випити та поїсти, а потім ще й обговорити, чого не вистачало за столом", — написала одна з учасниць обговорення;

Ірина додала, що в родинах, як правило, за 25 років ще хтось з сім"ї помирає, тож його прах кладуть в спільну комірчину Фото: TikTok

"25 років лежиш, потім встаєш і йдеш працювати", — жартує інший глядач.

Думки глядачів

Наступний глядач розказав про свій досвід: "Я в Лондоні купив два місця на кладовищі на 79 років. Всі документи на моє ім'я з правом заповіту. Тоді ж і оплатив прибирання могили та реставрацію. Мені це обійшлося в новий Mercedes. Ну а що робити? Не маючи минулого, немає майбутнього у людини";

"Дуже грамотно", — додала ще одна глядачка.

Це відео зібрало тисячі переглядів, вподобайок, коментарів, репостів та інших реакцій від глядачів, яких зачепила ця тема. Дехто з користувачів мережі почав ділитися власним досвідом.

