Врет другим животным ради собственной выгоды: ученые нашли птицу с уникальной стратегией выживания

Птицы вида вислохвостого дронго (Dicrurus adsimilis) из пустыни Калахари способны намеренно врать другим животным ради собственной выгоды. В частности, когда хотят отхватить лакомый кусок пищи у сурикатов.

Поэтому тезис ученых о том, что умение врать — это уникальное свойство людей и некоторых приматов, теперь подвергается критике, говорится в материале Forbes.

Американский биолог-эволюционист Скотт Треверс отметил, что птицы дронго живут в кооперации с другими местными видами животных, беря на себя роль часового: при приближении опасности эти птички издают громкие металлические звуки, которые оповещают окружающих калахарских животных о присутствии хищников поблизости.

Однако научные исследования показывают, что дронго на самом деле часто злоупотребляют этим доверием других животных. Исследователи зафиксировали, что птица часто объявляет ложную тревогу, когда замечает, что сурикаты или другие животные поблизости нашли лакомый кусок пищи. Услышав крик птиц, животные бросаются наутек, после чего дронго спокойно подлетает к брошенному лакомству и забирает его себе.

Дальнейшие исследования показали, что хитрая птица объявляет тревогу не только на своем "языке", но и успешно имитирует сигналы тревоги на "языках" других видов птиц. Потребность в таком "полиглотстве" возникла из-за того, что со временем животные вокруг начинают игнорировать часто повторяющиеся ложные тревоги, объявленные на "языке" дронго.

В целом речь идет об эволюционной гонке, в которой дронго придумывают все более коварные способы кричать "Волк!", а другие виды учатся распознавать фальшивую тревогу.

Скотт Треверс отметил, что вилохвостые дронго не единственные животные на планете, которым понятна концепция лжи.

Обман в той или иной форме используют также приматы в социальном взаимодействии, а различные виды головоногих, хамелеонов и гекконов используют камуфляж для имитации хищников. Однако дронго выделяются тем, что, во-первых, обманывают представителей других видов, а во-вторых, делают это ради получения пищи.

"Многие животные подслушивают тревожные сигналы друг друга, чтобы сформировать взаимные защитные сети. Дронго — первый вид, который показал, что это межвидовое общение может стать палкой о двух концах, которой можно манипулировать для личной выгоды", — подчеркнул автор материала.

