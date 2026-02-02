Бреше іншим тваринам заради власної вигоди: вчені знайшли птаха з унікальною стратегією виживання

Птахи виду вилохвості дронго (Dicrurus adsimilis) з пустелі Калахарі здатні навмисно брехати іншим тваринам заради власної вигоди. Зокрема, коли хочуть відхопити ласий шматок їжі у сурикатів.

Тому теза вчених про те, що вміння брехати — це унікальна властивість людей та деяких приматів, тепер піддається критиці, йдеться у матеріалі Forbes.

Американський біолог-еволюціоніст Скотт Треверс зазначив, що птахи дронго живуть в кооперації з іншими місцевими видами тварин, беручи на себе роль вартового: при наближенні небезпеки ці пташки видають гучні металеві звуки, які сповіщають навколишніх калахарських тварин про присутність хижаків поблизу.

Однак наукові дослідження показують, що дронго насправді часто зловживають цією довірою інших тварин. Дослідники зафіксували, що птах частенько оголошує хибну тривогу, коли помічає, що сурикати чи інші тварини поблизу знайшли ласий шматок їжі. Почувши крик птахів, тварини кидаються навтьоки, після чого дронго спокійно підлітає до покинутих ласощів та забирає їх собі.

Відео дня

Подальші дослідження показали, що хитрий птах оголошує тривогу не лише своєю "мовою", але й успішно імітує сигнали тривоги "мовами" інших видів птахів. Потреба у такому "поліглотстві" виникла через те, що з часом тварини навколо починають ігнорувати часто повторювані хибні тривоги, оголошені "мовою" дронго.

Загалом йдеться про еволюційні перегони, в яких дронго вигадують усе підступніші способи кричати "Вовк!", а інші види вчаться розпізнавати фальшиву тривогу.

Скотт Треверс наголосив, що вилохвості дронго не єдині тварини на планеті, яким зрозуміла концепція брехні.

Обман у тій чи іншій формі використовують також примати у соціальній взаємодії, а різні види головоногих, хамелеонів та геконів використовують камуфляж для імітації хижаків. Однак дронго виділяються тим, що, по-перше, дурять представників інших видів, а по-друге, роблять це заради отримання їжі.

"Багато тварин підслуховують тривожні сигнали один одного, щоб сформувати взаємні захисні мережі. Дронго — перший вид, який показав, що це міжвидове спілкування може стати палицею з двома кінцями, якою можна маніпулювати для особистої вигоди", — підкреслив автор матеріалу.

Нагадаємо, чоловік навчив зграю ворон нападати на прихильників Дональда Трампа, які носять червоні капелюхи з його символікою.

Фокус також писав про те, що вперше за 12 років було виявлено зникаючого родича вимерлого птаха додо.