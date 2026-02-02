День сурка: Фил в США предсказал еще два месяца зимы (видео)

В городе Панксатони, штат Пенсильвания, сурка Фила достали из его уютного домика, и он увидел свою тень. Что прогнозирует еще шесть недель со снегом и морозом до наступления весны.

Каждый год 2 февраля — в День сурка — грызуны по всей территории Соединенных Штатов, а также в некоторых других странах, пытаются давать прогнозы погоды на долгосрочную перспективу. Но Фил, самый известный из этой компании сурков-предсказателей. Легенда гласит, что если он увидит свою тень, то впереди еще шесть недель зимы. Если нет, то наступит ранняя весна, пишет CNN.

День сурка в США отмечают с размахом

В действительности астрономическая зима закончится в день весеннего равноденствия, 20 марта в 10:46 утра, независимо от прогноза сурков на понедельник.

Фил предсказывает погоду с конца 1800-х годов, но его прогнозы не очень точны. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, за последние два десятилетия он оказался прав лишь примерно в 35% случаев.

Відео дня

Предсказание Фила о том, что зима продлится еще шесть недель, в 2025 году не сбылось. Температуры в феврале 2025 года оказались близкими к норме, несмотря на периоды сильных морозов, но март стал шестым самым теплым за всю историю наблюдений в США, согласно данным NOAA.

Сейчас сурок Фил прогнозирует шесть недель зимы, но синоптики говорят, что в США погода будет разной: на востоке – более холодной, а на Западе ждут ранней весны.

Впрочем, не все в США доверяют предсказанию сурка Фила. Так, в Техасе, в Би-Кейв, к западу от Остина, соберутся несколько сотен человек, чтобы понаблюдать за броненосцем по кличке Би-Кейв Боб.

Майк Берк, один из основателей этой ежегодной традиции, считает, что броненосец "знает о происходящем гораздо больше, чем какой-нибудь грызун".

В ходе церемонии они также наблюдают, видит ли животное свою тень, но не против немного импровизировать, чтобы зрители ушли домой довольными. "Часто, когда зима выдалась дурной, мы предсказываем раннюю весну, несмотря ни на что", — сказал он.

День сурка – почему именно Пенсильвания

Сурок Фил и его предсказание о погоде началось в Панксатони — районе, где селились немецкие эмигранты, которые в конце 1880-х годов начали отмечать этот праздник пикниками, охотой и блюдами из сурков, которых тогда употребляли в пищу.

Члены клуба любителей сурков Панксатони, основанного в 1899 году, ухаживают за Филом в специально оборудованном месте рядом с Мемориальной библиотекой Панксатони, где есть окно с видом на нору животного.

Ежегодный ритуал на горе Гобблерс-Кноб насчитывает более века и связан с древними сельскохозяйственными традициями Европы. Праздничные мероприятия в Панксатони значительно разрослись со времен фильма "День сурка" 1993 года с Биллом Мюрреем в главной роли.

День сурка приходится на 2 февраля, середину между самым коротким и темным днем ​​года — зимним солнцестоянием — и весенним равноденствием. Это время года также фигурирует в кельтском календаре.

Напомним, в Украине тоже есть свой предсказатель. Сурок Тимка подтвердил прогноз сурка Фила, увидев свою тень в Харькове.

Сейчас в Украину пришли экстремальные морозы. Температура в Житомире опустилась до минус 30.