День бабака: Філ у США передбачив ще два місяці зими (відео)

У місті Панксатоні, штат Пенсильванія, бабака Філа дістали з його затишного будиночка, і він побачив свою тінь. Що прогнозує ще шість тижнів зі снігом і морозом до настання весни.

Щороку 2 лютого — у День бабака — гризуни по всій території Сполучених Штатів, а також у деяких інших країнах, намагаються давати прогнози погоди на довгострокову перспективу. Але Філ, найвідоміший із цієї компанії бабаків-провісників. Легенда свідчить, що якщо він побачить свою тінь, то попереду ще шість тижнів зими. Якщо ні, то настане рання весна, пише CNN.

День бабака у США відзначають із розмахом

Насправді астрономічна зима закінчиться в день весняного рівнодення, 20 березня о 10:46 ранку, незалежно від прогнозу бабаків на понеділок.

Філ пророкує погоду з кінця 1800-х років, але його прогнози не дуже точні. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, за останні два десятиліття він мав рацію лише приблизно в 35% випадків.

Пророцтво Філа про те, що зима триватиме ще шість тижнів, у 2025 році не справдилося. Температури в лютому 2025 року виявилися близькими до норми, незважаючи на періоди сильних морозів, але березень став шостим найтеплішим за всю історію спостережень у США, згідно з даними NOAA.

Наразі бабак Філ прогнозує шість тижнів зими, але синоптики кажуть, що у США погода буде різною: на Сході — холоднішою, а на Заході чекають на ранню весну.

Утім, не всі в США довіряють передбаченню бабака Філа. Так, у Техасі, в Бі-Кейв, на захід від Остіна, зберуться кілька сотень людей, щоб поспостерігати за броненосцем на прізвисько Бі-Кейв Боб.

Майк Берк, один із засновників цієї щорічної традиції, вважає, що броненосець "знає про те, що відбувається, набагато більше, ніж який-небудь гризун".

Під час церемонії вони також спостерігають, чи бачить тварина свою тінь, але не проти трохи імпровізувати, щоб глядачі пішли додому задоволеними. "Часто, коли зима видалася поганою, ми передбачаємо ранню весну, незважаючи ні на що", — сказав він.

День бабака — чому саме Пенсильванія

Бабак Філ і його пророкування про погоду почалося в Панксатоні — районі, де селилися німецькі емігранти, які наприкінці 1880-х років почали відзначати це свято пікніками, полюванням і стравами з бабаків, яких тоді вживали в їжу.

Члени клубу любителів бабаків Панксатоні, заснованого 1899 року, доглядають за Філом у спеціально облаштованому місці поруч із Меморіальною бібліотекою Панксатоні, де є вікно з видом на нору тварини.

Щорічний ритуал на горі Гобблерс-Кноб налічує понад століття і пов'язаний з давніми сільськогосподарськими традиціями Європи. Святкові заходи в Панксатоні значно розрослися з часів фільму "День бабака" 1993 року з Біллом Мюрреєм у головній ролі.

День бабака припадає на 2 лютого, середину між найкоротшим і найтемнішим днем року — зимовим сонцестоянням — і весняним рівноденням. Ця пора року також фігурує в кельтському календарі.

Нагадаємо, в Україні теж є свій провісник. Бабак Тимко підтвердив прогноз бабака Філа, побачивши свою тінь у Харкові.

Зараз в Україну прийшли екстремальні морози. Температура в Житомирі опустилася до мінус 30.