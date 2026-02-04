На дне Большого каньона находится "скрытая" деревня: женщина показала свой дом

История Шилы Сиюджу из США, живущей в изолированной деревне внутри Большого каньона, неожиданно стала вирусной и поразила миллионы пользователей соцсетей. Ролик набрал более 65 миллионов просмотров.

Жизнь на дне одного из самых известных природных чудес мира оказалась совсем не такой, как представляют себе туристы. Блогерша опубликовала видео в TikTok, показав поселение, скрытое среди скал и водопадов на самом дне каньона.

В ролике американка спросила знают ли люди, что в этом месте вообще живут люди. Видео стремительно разлетелось по сети и собрало более 65 миллионов просмотров, вызвав волну удивления и восхищения.

Жизнь на дне Большого каньона

Шила С. Сиюджу вместе с семьей живет в деревне Супай. Она регулярно делится в соцсетях кадрами повседневной жизни в одном из самых труднодоступных мест США.

Поселение расположено у скал и является столицей племени Хавасупаи. Добраться туда можно только пешком, преодолев около 8 миль (почти 13 км) по горным тропам, на мулах или на вертолете. Несмотря на изоляцию, в деревне есть магазин с товарами первой необходимости, школа, почта и даже небольшое кафе.

Відео дня

Реакция соцсетей

Семья отправилась в восьмимильный поход домой после того, как пропустила вертолет Фото: TikTok

В одном из самых обсуждаемых видео Шила показала, как ее семья отправляется в восьмимильный поход домой после того, как пропустила вертолет.

Пользователи в комментариях признавались, что поражены не только красотой места, но и выносливостью его жителей. Многие делились личными воспоминаниями о походах к знаменитым ярко-голубым водопадам и ночных прогулках, чтобы избежать дневной жары.

"Настоящие американцы".

"Мне посчастливилось побывать в вашей деревне много лет назад. Спасибо".

"Мы с сестрой ходили в походы ночью, чтобы избежать жары. Очень скучаем по этому месту".

Почему Супай поразил путешественников

Церковь в деревне Супай Фото: Wikipedia

В других роликах американка показала, как выглядит обычный шопинг для семьи, живущей в каньоне. Продукты и покупки доставляют на вертолете, закрепляя их на внешней платформе под фюзеляжем. Подобное зрелище, ставшее для местных рутиной, удивило зрителей в интернете.

Издание Express отмечает, что Шила и ее семья являются не единственными жителями этих мест. Более двух тысяч человек живут и на южном краю Большого каньона, но именно Супай остается одним из самых изолированных и необычных населенных пунктов страны, где повседневная жизнь проходит среди отвесных скал и шумных водопадов.

Ранее Фокус сообщал, что:

Жителей курорта возмутил проект небоскреба у горы в Альпах. Туристический бум в швейцарском Церматте привел к неожиданной инициативе.

Миллиардер выкупил почти целый остров. На Гавайях существует место, где привычное представление о частной собственности приобретает совсем иной масштаб. Почти весь остров Ланаи, от домов и предприятий до прибрежных территорий, находится под контролем миллиардера Ларри Эллисона.

Также стало известно, что в центре британского города нашли "забытый остров". Власти рассматривают масштабный проект реконструкции, который обещает превратить депрессивную прибрежную зону в современный городской квартал с жильем, отелем и общественными пространствами.